ЦБ поддержал блокировку "личных" счетов бизнесменов-должников

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Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Банк России поддержал позицию Минфина и Федеральной налоговой службы (ФНС), согласно которой банки в рамках взыскания налоговых задолженностей с индивидуальных предпринимателей должны обеспечить взыскание долгов со всех счетов бизнесменов - в том числе и с незарегистрированных как счета ИП. Об этом в среду написал "Коммерсантъ".

Данную позицию Банка России изложил в письме к Минфину замглавы юридического департамента ЦБ Александр Борисенко. ЦБ в своем ответе сослался на ст. 23 и ст. 24 Гражданского кодекса (ГК). Согласно ст. 23, ИП остается физическим лицом, согласно ст. 24 — отвечает по своим обязательством всем своим имуществом, кроме того, на которое не может быть обращено взыскание или есть ограничения. При этом в Банке России отметили, что разъяснять Налоговый и Гражданский кодексы Минфину — не его компетенция.

Как стало известно "Ъ", 5 сентября ЦБ по запросу Минфина от 29 августа сообщил свою позицию по проблемам блокировок "частных" счетов ИП при взыскании с них налоговых задолженностей в рамках ст. 76 Налогового кодекса. Данная проблема существует довольно давно, напоминает издание, но активно стала обсуждаться летом 2019 года, когда из-за повышения эффективности контроля ФНС банки стали массово получать требования о блокировке долгов на счетах, принадлежащих ИП. Причем это касалось не только счетов, зарегистрированных именно как счета ИП, но и других счетов.

В ряде случаев банки, по данным "Ъ", отказывались идти на такой шаг. Наличие такое проблемы и ее обсуждение подтвердил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. В Минфине и ФНС считают, что право ФНС взыскания налоговых долгов ИП не через судебных приставов на деле выгоднее для предпринимателей, ведь в противном случае у них могут возникнуть дополнительные затраты, в частности, исполнительский сбор, требующий судебных расходов и так далее. Однако неясной оставалась позиция банковского регулятора: она в конечном счете и была изложена в упомянутом письме ЦБ к Минфину.