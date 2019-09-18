Сбербанк пересмотрит до конца года комиссии за переводы физлиц

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк России до конца года может пересмотреть подход к комиссиям за переводы физлиц. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф журналистам в среду.

"Есть вариант такой, что мы пересмотрим всю систему трансферта денег, скажем так, и комиссий за это", - сказал Греф, отвечая на вопрос о комиссиях по переводам физлиц в рамках разных территориальных банков Сбербанка.

Греф уточнил, что платные переводы для физлиц между разными территориальными банками составляют 5% от всех переводов, а 95% переводов клиентов банка бесплатны.

"Если нет модели монетизации, то непонятно, откуда брать деньги. Поэтому та модель монетизации, которая была когда-то нами принята, она касается 5% наших клиентов, которые переводят, причем не между регионами, а между территориальными банками. То есть у нас не между 82 территориями, а, условно говоря, между 12 территориями в стране всего-навсего эти барьеры", - пояснил Греф.

Он уточнил, что Сбербанк сокращает количество территориальных банков, сокращается также и количество барьеров.

"Мы до конца этого года предложим некий новый подход совершенно, над которым сейчас работаем", - отметил финансист.

В настоящее время за переводы между физлицами, обслуживающимися в разных территориальных банках Сбербанка, взимается комиссия в 1%.