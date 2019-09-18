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Путин пообещал внедрить цифровую платформу для жалоб о давлении на бизнес

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин пообещал, что специальная цифровая платформа, которая позволит предпринимателям сообщать о случаях давления на их бизнес, будет внедрена, несмотря на реакцию отдельных чиновников.

В ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) Путин напомнил, что в послании Федеральному собранию в 2019 году АСИ вместе с деловыми объединениями было поручено запустить упомянутый ресурс. "Вот сейчас были представлены предложения по поводу того, что и как нужно сделать в этом направлении. Непросто это идет. Знаю реакцию некоторых своих коллег на эти предложения. Но хочу вас заверить: сделаю все для того, чтобы эта предлагаемая система, в более совершенном виде или в каком-то другом, реально функционирующем, была внедрена", - сказал Путин.

Президент РФ добавил, что не видит здесь ничего "опасного для правоохранительной сферы, кроме одного - сделать работу всей правоохранительной системы более эффективной, отвечающей требованиям сегодняшнего дня, обеспечивающей интересы общества в целом, как отдельных граждан, так и предпринимательского сообщества в целом".

Ранее в среду гендиректор АСИ Светлана Чупшева сообщила президенту о том, что цифровая платформа для жалоб бизнесменов заработает с 15 ноября. Она отметила, что совет директоров автономной некоммерческой организации, которая будет оператором этой платформы, возглавил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

"Мы уверены, что это (платформа - ИФ) станет рабочим инструментом для предпринимателей. В регионах очень ждут, когда эта платформа будет доступна и ею можно будет пользоваться", - сказала Чупшева.

Глава АСИ отметила, что регламент взаимодействия МВД с этой платформой уже утвержден, и "он абсолютно соответствует нашим ожиданиям, одобрен деловыми объединениями". "Надеемся, что он будет взят за основу остальными правоохранительными органами", - добавила Чупшева.

Владимир Путин АСИ Светлана Чупшева

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