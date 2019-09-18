Акции "РусАла" подскочили к уровням начала августа на новостях о дивидендах

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Акции "РусАла" к вечеру среды подскочили более чем на 4% на новостях о возможных дивидендах за III квартал, о чем сообщил Андрей Шаронов - член совета директоров холдинга En+ (ENPL), контролирующего 50,12% акций алюминиевой компании.

На Московской бирже акции "РусАла" к 16:30 выросли до 28,95 рубля (+4,5%) при объеме торгов 204,4 млн рублей.

Как известно, En+ отказалась от выплаты дивидендов за 2018 год из-за санкций США, которые действовали с апреля прошлого года по конец января этого года и затронули как сам холдинг, так и его операционные подразделения, алюминиевую компанию "РусАл" и энергетическую "Евросибэнерго". По итогам 2019 года выплаты могут возобновиться, обещала En+.

Дивидендная политика En+ предусматривает распределение между акционерами дивидендов от "РусАла", а также 75% свободного денежного потока "Евросибэнерго", но не менее $250 млн.

"Все будет зависеть от конкретных результатов. Идея [в том, чтобы] вернуться к нормальному функционированию после выхода из санкций, с выплатой дивидендов два или четыре раза в год. Но это будет зависеть от условий с тем, чтобы не подорвать деятельность компании. Как только она рекаверится (recovery, восстановится), будут регулярные дивиденды", - сказал Шаронов "Интерфаксу".

"Будет ли это (выплата дивидендов "РусАлом") в этом квартале или в следующем - это вопрос. Мы в этом заинтересованы, рассчитываем в этом году", - добавил он.