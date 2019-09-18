Российские банки в августе нарастили вклады физлиц на 1,4%

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Российские банки в августе 2019 года нарастили вклады физлиц в номинальном выражении (с учетом валютной переоценки и данных банков с отозванной лицензией) на 1,4% - до 29,463 трлн рублей, депозиты юрлиц - на 1,6% - до 27,198 трлн рублей, следует из статистики банковского сектора, опубликованной на сайте ЦБ РФ.

Без учета валютной переоценки и данных банков с отозванной лицензией вклады физлиц в августе выросли на 0,4%, депозиты юрлиц - сократились на 0,1%.

За 8 месяцев 2019 года вклады физлиц в номинальном выражении выросли на 3,5% (в реальном - на 4,7%), депозиты юрлиц - снизились в номинальном выражении на 2,9% (в реальном - на 1,3%).

Доля валютных вкладов в средствах физлиц в августе выросла до 21,5% с 21,1%, валютных депозитов юрлиц - до 36,1% с 34,6%.