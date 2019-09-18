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Рынок акций РФ провел торги в консолидации в ожидании новостей от ФРС

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду провел торги в консолидации индексов при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов в преддверии завершения двухдневного заседания Федрезерва США по монетарной политике.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2818,6 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1382,16 пункта (+0,1%); цены основных "фишек" на Московской бирже изменились в пределах 4,3%.

Доллар просел до 64,25 рубля (-0,11 рубля).

Подешевели рублевые акции "Сургутнефтегаза" (-2,6% и -0,6% "префы"), "Новолипецкого металлургического комбината" (-1,5%), "Северстали" (-1,2%), "Ростелекома" (-1%), "Газпром нефти" (-0,9%), "Мосбиржи" (-0,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,5%), "Роснефти" (-0,5%), "Татнефти" (-0,4%), "Яндекса" (-0,3%), Сбербанка (-0,3%).

Акции "Сургутнефтегаза" просели после заявлений главы компании Владимира Богданова об отсутствии планов по выкупу компанией своих акций (buyback). "Вот вы придумали себе это, кто-то один написал", - сказал глава "Сургутнефтегаза" журналистам в кулуарах Тюменского нефтегазового форума в ответ на вопрос, планирует ли компания buyback.

Выросли акции "РусАла" (+4,3%, до 28,9 рубля), "Мечела" (+3,1% и +1,9% "префы"), "Башнефти" (+1,9%), "Норникеля" (+1,7%), "Интер РАО" (+1,2%), "Россетей" (+1,1% и +2,4% "префы"), "РусГидро" (+1,1%), "АЛРОСА" (+0,8%), ПАО "Полюс" (+0,7%), "Магнита" (+0,6%), ВТБ (+0,5%), "Мобильных телесистем" (+0,4%).

Член совета директоров холдинга En+ Андрей Шаронов, контролирующего 50,12% акций "РусАла", сообщил в среду о возможных выплатах дивидендов за III квартал. Как известно, En+ отказалась от выплаты дивидендов за 2018 год из-за санкций США, которые действовали с апреля прошлого года по конец января этого года и затронули как сам холдинг, так и его операционные подразделения, алюминиевую компанию "РусАл" и энергетическую "Евросибэнерго". По итогам 2019 г. выплаты могут возобновиться, обещала En+.

Индекс МосБиржи опустился чуть ниже поддержки 2820 пунктов, что увеличивает шансы движения к 2800 пунктам. Долларовый индикатор РТС удержался выше 1380 пунктов. Инвесторы предпочли взять паузу в ожидании подведения итогов заседания ФРС. Ориентир по индексу МосБиржи на четверг - 2800-2845 пунктов.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже в среду подешевели акции ПАО "Томская распределительная компания" (-9% и -3,6% "префы"), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (-7,9%), "МРСК Северного Кавказа" (-5,5%), "Росгосстраха" (-5%), "префы" ПАО "ТНС Энерго Ярославль" (-5,6%).

Выросли акции ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (+38,8% и +22,2% "префы"), "префы" "ОМЗ" (+9,1%), акции ПАО "Тантал" (+6,3%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (+5,3%), АО "Лензолото" (+3,9%), ПАО "АЛРОСА-Нюрба" (+3,5%), ПАО "Курганская генерирующая компания" (+3,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 37,672 млрд рублей (из них 14,221 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции "Татнефти").

Зарубежные рынки

В среду в Азии динамика фондовых индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,3%), стагнирует Европа (FTSE, DAX, CAC 40 изменились в пределах 0,1%), слабо проседает Америка (индекс S&P 500 теряет 0,3%) в ожидании завершения двухдневного заседания Федрезерва США.

Аналитики в целом ожидают понижения процентных ставок американским ЦБ на четверть процентного пункта - до 1,75-2% годовых. Тем не менее, доля придерживающихся такого мнения сократилась до 65,8% по сравнению с 92,3% неделю назад, свидетельствуют данные CME Group.

В четверг закончится заседание Банка Японии, по итогам которого большинство экспертов не ожидают изменения денежно-кредитной политики.

Нефть в среду остается под давлением распродаж после ощутимой нисходящей коррекции накануне на заявлениях Саудовской Аравии, что она продолжит выполнять свои обязательства по поставкам нефти, в том числе благодаря резервам. Цена Brent находится на $1,7 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 17 сентября.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $63,82 за баррель (-1,1% и -6,5% накануне), ноябрьская цена WTI - $58,2 за баррель (-1,5% и -5,7% во вторник).

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