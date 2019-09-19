Козак выразил готовность поддержать дифференциацию промсубсидий для автопрома

Фактически это компенсация утильсбора, ради доступа к которой концерны заключали специнвестконтракты, сообщает "Ъ"

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Дмитрий Козак готов поддержать дифференциацию промсубсидий на компенсацию утильсбора для автоконцернов, обсудит консолидированную позицию ведомств по данному вопросу на встрече с представителями отрасли в конце сентября, сообщает газета "Коммерсантъ".

Совещание у Козака с участием заинтересованных министерств, где обсуждалась идея дифференциации промсубсидий, де-факто компенсирующих утильсбор, прошло 13 сентября.

Как пишет издание со ссылкой на свои источники, вице-премьер, до сих пор отвергавший дифференциацию, стал склоняться к необходимости ее проведения. "Речь идет о концептуальном решении выработать приемлемый для всех консенсус по дифференциации утильсбора. Его условия должны быть согласованы до встречи с автопроизводителями в Сочи 28 сентября", - отмечает газета.

При этом на совещании было решено, что дифференциация не должна привести к сворачиванию проектов по СПИК, которые заключались именно ради доступа к утильсбору, то есть все игроки должны получать компенсацию, достаточную для реализации взятых обязательств.

Представитель вице-премьера Козака подтвердил, что согласованная позиция ведомств по теме дифференциации утильсбора будет обсуждаться в ходе встречи с автопроизводителями в Сочи 28 сентября.

Источники "Коммерсанта" говорят, что проект СПИК может стать убыточным, если компенсации утильсбора сократят больше чем на 30%, однако конкретных оценок в этом отношении пока нет. При этом большинство крупных игроков не свернут свои проекты даже в условиях сокращения компенсаций.

"Таким образом, передела рынка в пользу традиционно российских автопроизводителей не ожидается, - отмечает один из источников издания. - И, вероятнее всего, инициаторы дифференциации надеются получить доступ к образовавшимся средствам в бюджете". В частности, речь идет об идее Минпромторга получить 150 млрд руб. из бюджета до 2025 года на импортозамещение автокомпонентов.

Дифференциацию промсубсидий поддерживают "КамАЗ", "Группа ГАЗ", "АвтоВАЗ" и альянс Renault-Nissan, к ним присоединились Volkswagen и Hyundai, отмечает "Коммерсант".