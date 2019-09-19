Никита Михалков зарегистрировался как индивидуальный предприниматель

Режиссер Никита Михалков Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Кинорежиссер Никита Михалков зарегистрировался в Москве как индивидуальный предприниматель в сфере "дополнительного образования для детей и взрослых", следует из данных базы "СПАРК-Интерфакс". Среди прочих видов деятельности ИП указано издание книг и СМИ, производство кинофильмов, исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения.

18 сентября ИП зарегистрировала межрайонная инспекция ФНС №46 по Москве.

В 1999-2005 годах Михалков уже был зарегистрирован как ИП, следует из данных "СПАРКа".

Михалков - кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер и предприниматель. Он является основным владельцем и руководителем киностудии "Тритэ", которую он создал в 1987 году. Также ему и его брату Андрею Кончаловскому принадлежит по 45% в ООО "Кмвендинг", которое занимается торговлей через автоматы. В Тоскане у Михалкова есть винодельня Tenuta Dodici.

В 2012 году режиссер стал акционером алмазообрабатывающего предприятия ООО "Челпром-даймонд" (торговая марка UralDiamond). В 2015 году на предприяти была введена процедура наблюдения из-за долгов.

В 2015 году Михалков и Кончаловский просили у президента Владимира Путина почти 1 млрд рублей поддержки на создание сети ресторанов "Едим дома", однако проект забуксовал.

С 1998 года Михалков возглавляет Союз кинематографистов России. В 1995 году он получил "Оскара" за картину "Утомленные солнцем" (фильм получил также Гран-при Каннского кинофестиваля), лента "Урга - территория любви" принесла ему "Золотого льва" и еще одну номинацию на "Оскара". Также номинацию на "Оскара" получила его картина "12".