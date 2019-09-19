В Генпрокуратуре призвали очистить российский ТЭК от воровства и коррупции

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В Генпрокуратуре России заявили о значительной криминализации российского топливно-энергетического комплекса и необходимости очищения комплекса от воровства и коррупции.

"Топливно-энергетический комплекс - это базовая отрасль экономики. При этом она подвержена многочисленным правонарушениям и коррупционным рискам, а также значительно криминализирована", - сказал первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман на межведомственном совещании, которое прошло в надзорном ведомстве в четверг.

В сообщении Генпрокуратуры об итогах совещания отмечается, что в топливно-энергетической сфере "нередко противоправные действия совершаются с непосредственным участием представителей органов власти и местного самоуправления либо в их интересах". При этом подчеркивается, что "финансовые злоупотребления являются одной из причин образования у организаций ТЭК значительного размера кредиторской задолженности перед ресурсоснабжающими предприятиями".

"Такое положение создает угрозу бесперебойной поставке энергоресурсов и приводит к дестабилизации системы ТЭК в целом", - считают в Генпрокуратуре.

На совещании констатировалось также, что "имущественные активы и денежные средства участников энергетического рынка подвержены криминальным посягательствам".

Сообщается, что судами за период 2017-2019 годов рассмотрено более 1,5 тысяч уголовных дел о преступлениях в сфере ТЭК в отношении свыше двух тысяч лиц. Наиболее проблемным регионом, по данным Генпрокуратуры, является Северный Кавказ.

По данным прокуратуры, за последние 2,5 года вскрыто свыше 55 тысяч нарушений. В суды направлено около пяти тысяч исков и заявлений, привлечено к дисциплинарной и административной ответственности 15 тысяч лиц.