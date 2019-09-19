Депутаты приняли закон об акцизе на IQOS

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект Минфина о введении акциза на устройства нагревания табака, такие, как IQOS (Philip Morris), GLO (British American Tobacco), а также на многоразовые электронные сигареты. Поправки были внесены в Думу в конце прошлой недели.

С 2017 года акцизом облагались одноразовые электронные сигареты и жидкости для них, если они содержат жидкий никотин в объеме от 0,1 мг/мл.

С 1 января 2020 года подакцизными станут все электронные системы доставки никотина - и многоразовые электронные сигареты (Joyetech, Eleaf, Wismec), и одноразовые (Cricket, Pons, Nexx), предусматривает новый законопроект.

Для всех видов электронных сигарет и систем нагревания табака в 2020 году акциз составит 50 рублей за штуку, в 2021 году - 52 рубля, в 2022 году - 54 рубля. Акциз на жидкость для электронных систем в 2020 году составит 13 рублей за 1 мл, в 2021 году - 14 рублей, в 2022 году - 15 рублей за 1 мл.