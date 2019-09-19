Рынок акций РФ в четверг откатился ниже 2800п по индексу МосБиржи

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг скорректировался вниз в рамках фиксации прибыли игроками на фоне забуксовавшей в росте нефти и неопределенности с дальнейшей монетарной политикой Федрезерва США, индекс МосБиржи откатился ниже рубежа 2800 пунктов на фоне укрепления рубля.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2794,77 пункта (-0,9%), индекс РТС - 1378,06 пункта (-0,3%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже снизились в пределах 3,2%.

Доллар просел до 63,89 рубля (-0,26 рубля).

Подешевели рублевые акции АФК "Система" (-3,2%), "РусАла" (-2,4%), "АЛРОСА" (-2,3%), "Северстали" (-2%), "Башнефти" (-1,6%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-1,6%), "Татнефти" (-1,5%), "Магнита" (-1,4%), "ЛУКОЙЛа" (-1,4%), "Газпрома" (-1,3%), "Яндекса" (-1%), "Распадской" (-1%), "Норникеля" (-0,9%), "Газпром нефти" (-0,9%).

Подросли акции "Мечела" (+1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,6%), "Мосбиржи" (+0,3%), "Роснефти" (+0,2%).

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами снижения выступили акции "М.Видео" (-5,6%), "префы" "Казаньоргсинтеза" (-4,6%), бумаги ПАО "Ашинский металлургический завод" (-3,3%), "ОГК-2" (-3%).

Подорожали бумаги ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (+39,6% и +9,1% "префы"), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (+4,7%), "Аптечной сети 36,6" (+4,6%), ПАО "Тантал" (+3,2%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (+2,9%), АДР Qiwi (+2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 49,314 млрд рублей (из них 18,084 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции "Татнефти" и 16,708 млрд рублей - на "Северсталь").

Зарубежные рынки

В США индексы накануне завершили торги незначительными изменениями, в центре внимания рынка было заседание Федрезерва (регулятор ожидаемо снизил ставку на 0,25 процентного пункта, до 1,75-2% годовых) и выступление главы ФРС Джерома Пауэлла.

"Мы пошли на этот шаг, чтобы поддержать американскую экономику в хорошем состоянии перед лицом определенных событий и предоставить страховку против существующих рисков", - заявил Пауэлл. Он не исключил, что в случае реализации этих рисков Федрезерв может снизить ставку еще сильнее.

Однако в целом Федрезерв рассчитывает сохранить ставку на прежнем уровне до конца текущего года, следует из медианного прогноза руководства центробанка на уровень базовой процентной ставки, который составляет 1,9%, то есть в пределах текущего диапазона.

Также руководство ЦБ обнародовало обновленные макроэкономические прогнозы. В частности, прогноз роста ВВП США на 2019 год был улучшен до 2,2% с ожидавшихся в июне 2,1%, на 2021 год - до 1,9% с 1,8%. Прогноз на 2020 год оставлен на уровне 2%.

В Азии в четверг преобладала умеренная позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,5%), "плюсуют" Европа (DAX, CAC 40, FTSE прибавляют 0,6-0,7%) и Америка (индекс S&P 500 растет на 0,4%).

В США в четверг вышла разнополярная статистика. Дефицит счета текущих операций во втором квартале уменьшился до $128,2 млрд, тогда как ожидалось снижение до $127,4 млрд. Индекс деловой активности Филадельфии в сентябре сократился до 12 пунктов при прогнозах падения до 10,5 пункта с августовских 16,8 пункта. Индекс опережающих экономических показателей Conference Board в августе снизился до нуля при прогнозах снижения до минус 0,1 пункта с июльских 0,5 пункта. Продажи домов на вторичном рынке в августе выросли до 5,49 млн при прогнозах снижения до 5,38 млн домов.

Нефть в четверг скорректировалась после отката накануне, инвесторы оценивают возможности Саудовской Аравии по восстановлению добычи после атак на ее нефтяную инфраструктуру; цена Brent к 18:50 по московскому времени на $0,8 превысила уровень суточной давности.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent составила $64,63 за баррель (+1,6% и -1,5% накануне), ноябрьская цена WTI - $58,57 за баррель (+0,9% и -2,1% в среду).