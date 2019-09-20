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Colt на время прекратит выпускать винтовки для частных лиц

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Компания Colt объявила, что временно прекратит выпуск винтовок для частных лиц, в том числе полуавтоматических винтовок AR-15.

"Дело в том, что за последние несколько лет рынок современных спортивных винтовок испытывает значительный переизбыток поставок. С учетом этих уровне производственных мощностей, мы считаем, что на рынке есть достаточный запас винтовок на обозримое будущее", - заявил гендиректор компании Деннис Вейё. Его слова приводятся в пресс-релизе.

Colt продолжит выпускать винтовки по заказам военных и правоохранительных органов, и действующих контрактов хватает на полную загрузку мощностей компании.

Одновременно компания сосредоточится на производстве пистолетов и расширении линеек револьверов и пистолетов М1911.

История Colt's Manufacturing Co. восходит к Colt's Patent Firearms Manufacturing Company - предприятию по производству револьверов, основанному в 1836 году полковником Сэмюэлом Кольтом. Компания проектирует и производит стрелковое оружие для военных и правоохранительных органов, а также спортивные и охотничьи ружья и винтовки.

США Colt AR-15 M1911

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