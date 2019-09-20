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Треть россиян оказалась обременена кредитами

Треть россиян оказалась обременена кредитами
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Треть (33%) участников опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ) заявили, что в настоящее время имеют либо банковский, либо потребительский кредит, оформленный на собственное имя, две трети россиян (67%) предпочитают не связываться с кредитами.

Подавляющее большинство участников исследования ФОМ - 88% - сообщили, что не планируют брать новые кредиты в ближайший год. Делать покупки в кредит в магазинах планирует каждый десятый россиянин.

Опрос показал, что только 14% респондентов считают нормальной практикой брать кредиты, три четверти сограждан (76%) полагают, что делать это стоит лишь в случае острой необходимости.

Больше половины россиян (59%) при нехватке денег на покупку предпочитают накопить нужные средства, и только потом покупать, почти треть сограждан (31%) допускают вариант, при котором приходится постепенно расплачиваться за купленный товар.

Социологи также выяснили, что идею постоянной поддержки со стороны государства заемщиков, которые не в состоянии расплатиться по кредитам, 22% россиян считают правильной, более половины сограждан (55%) убеждены, что такая поддержка уместна в исключительных случаях, а 16% респондентов полагают, что заемщики должны сами решать свои проблемы.

Опрос был проведен 8 сентября 2019 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах, в 53 субъектах РФ.

ФОМ

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