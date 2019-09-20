Зампредом правления банка "Траст" назначен бывший топ-менеджер "Роскосмоса"

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Заместителем президента - председателя правления банка "Траст" (на его базе создан Банк непрофильных активов) назначен Дмитрий Беленов из "Роскосмоса", следует из сообщения банка.

В "Трасте" Беленов будет курировать блоки "финансы" и "риски", а также службу внутреннего аудита и внутреннего контроля.

Беленов родился в январе 1971 года. В 1992 году окончил экономический факультет Воронежского государственного университета. С 2008 по 2018 годы он был заместителем генерального директора, членом совета директоров компании "Сбербанк капитал", являлся членом комитета по проблемным активам в центральном аппарате Сбербанка России. С ноября 2018 по июль 2019 года он занимал пост заместителя генерального директора, главного финансового директора, член правления "Роскосмоса".

Сейчас в правление "Траста" также входят четыре человека: президент - председатель правления Александр Соколов, его первый зам, главный исполнительный директор Михаил Хабаров, члены правления Сергей Сучков и Филипп Лерман.

В сентябре банк покинул зампред Артем Кириллов. Как пояснил представитель "Траста" "Интерфаксу", он закончил реализацию поставленных перед ним задач. "Дальнейшее развитие Банка непрофильных активов требует других компетенций", - отметил представитель банка.

ЦБ РФ в мае 2018 года объявил о создании на базе "Траста" Банка непрофильных активов. На его баланс передавались непрофильные активы санируемых банка "Открытие", Бинбанка, Рост банка и Автовазбанка, а также часть активов Промсвязьбанка.