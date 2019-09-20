Литовские таможенники задержали россиянина с сигаретами на 2 млн евро

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники литовской таможни задержали на границе с Калининградской области контрабандные сигареты на 2 млн евро. Россиянин, который вез эти сигареты в грузовике Renault, утверждал, что везет пластиковые гранулы в Каунас. Его задержали на двое суток, сообщает Delfi со ссылкой на Криминальную службу таможни.

Наличие контрабанды таможенники заподозрили при проверке машины на мобильном рентгене. Затем они открыли прицеп и нашли там коробки с сигаретами, которые никто не пытался прятать.

По предварительным подсчетам, в задержанной партии было не менее 653 тысяч пачек российских сигарет New Line NL. По факту начато досудебное расследование о незаконном владении акцизными товарами.