Запасы нефти в России в 2018 году выросли до 9,8 млрд тонн

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Запасы нефти в России в 2018 году выросли на 8,7% - до 9,83 млрд тонн, говорится в материалах Минприроды.

Стоимость запасов нефти, по оценке Минприроды, составила на конец 2018 года 74,511 трлн рублей.

Запасы газа увеличились на 3,5% - до 14,99 трлн кубометров.

Стоимость запасов газа на конец 2018 года достигла 14,11 трлн рублей.

Эти данные получены по итогам обработки информации, предоставленной компаниями на конец июля. Они касаются запасов, поставленных на баланс Госкомиссии по запасам на конец 2018 года.