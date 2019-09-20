Рынок акций РФ в пятницу закрыл неделю ростом

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ провел торги в пятницу в условиях консолидации на фоне слабовыраженных внешних сигналов, динамика blue chips и индексов оказалась смешанной, причем индекс МосБиржи под занавес торгов смог отыграть дневные потери за счет закрытия части "коротких" позиций перед выходными в ряде бумаг.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2796,41 пункта (+0,1%, днем индекс опускался ниже 2780 пунктов), индекс РТС - 1377,38 пункта (-0,1%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 2,4%.

Доллар просел до 63,95 рубля (-0,05 рубля).

По итогам недели индексы МосБиржи и РТС прибавили 0,2-0,6%, доллар подешевел на 0,39 рубля.

Подешевели в пятницу рублевые акции "Яндекса" (-2,4%), "АЛРОСА" (-2,1%), "Башнефти" (-2,1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-2%), "Интер РАО" (-1,4%), "РусГидро" (-1,4%), Сбербанка (-1,3%), "Мечела" (-1%), "Россетей" (-1%), "Сургутнефтегаза" (-0,6%).

Выросли бумаги "ЛУКОЙЛа" (+1,8%), "НОВАТЭКа" (+1,8%), "РусАла" (+1,2%), "Норникеля" (+1,1%), "Мобильных телесистем" (+1%), "Татнефти" (+0,9%), АФК "Система" (+0,9%), "Ростелекома" (+0,7%), "Аэрофлота" (+0,7%).

Индексы в США накануне показали смешанную невыразительную динамику, инвесторы оценивали заявления Федеральной резервной системы и статистику. В пятницу ожидается высокая волатильность торгов в связи с так называемым quadruple witching - совпадением дня исполнения фьючерсных и опционных контрактов на индексы и отдельные акции, которое происходит раз в квартал.

В Азии в пятницу преобладал умеренный рост индексов (японский Nikkei 225 и китайский Shanghai Composite прибавили по 0,2%), в Европе к вечеру нет единого вектора (FTSE просел на 0,3%, DAX и CAC 40 подросли на 0,1-0,6%), слабо "плюсует" Америка (индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

Позитивным фактором для рынков является возобновление переговоров о торговле между США и Китаем. В то же время усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке оказывает негативное влияние на настроения инвесторов.

Нефть

Нефть в пятницу также подросла, поскольку рынок по-прежнему опасается возможного дефицита поставок на глобальном рынке в краткосрочной перспективе в связи с усилением геополитической напряженности на Ближнем Востоке, сообщает Dow Jones. Цена Brent к 18:50 по Москве на $0,3 превысила уровень суточной давности.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent составила $64,95 за баррель (+0,9% и +1,3% накануне), ноябрьская цена WTI - $58,85 за баррель (+1,1% и +0,03% в четверг).

США и Саудовская Аравия, сообщившие о доказательствах причастности Ирана к атакам на саудовские нефтяные объекты, грозят принять ответные меры. Между тем МИД Ирана предупредил, что любые удары по стране приведут к "тотальной войне", сообщает агентство Bloomberg.

В ночь на 14 сентября предприятия компании Saudi Aramco подверглись атаке. В частности, был атакован ряд нефтяных объектов на востоке королевства. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, рынок акций РФ в конце недели оказался под давлением крепкого рубля. Стремление ведущих центральных банков к снижению ставок сохраняет за рублем статус одной из самых привлекательных высокодоходных валют в мире, что предполагает усиление потоков как спекулятивного, так и более долгосрочного капитала на отечественный рынок облигаций. Впрочем, при дальнейшем снижении доходностей на долговом рынке свое возьмут и акции корпораций, которые выплачивают достаточно значимые дивиденды.

Пока же сильный рубль все же оказывает негативное влияние на акции экспортеров. В целом рынок продолжает свою консолидацию, попеременно меняя предпочтение по секторам. Второе полугодие ожидается для компаний чуть более слабым по прибыли, но многое будет определяться тем, как пойдут переговоры США и Китая: в случае позитивного развития переговорного процесса отечественный рынок одним из первых начнет отыгрывать возможное торговое замирение сторон.

Судя по информации Reuters, Саудовская Аравия потеряла в основном производство легких сортов нефти. По информации от источников агентства, задержки с отгрузкой будут составлять до 7-10 дней. Кроме того, Saudi Aramco предлагает своим клиентам более тяжелые сорта нефти. Представители Saudi Aramco заявляют о том, что в ближайшее время состоятся поставки оборудования из Европы и США, чтобы быстро восстановить добычу и переработку нефти. В компании планируют вернуться к обычному уровню загрузки уже в конце сентября. Однако на рынке уровень беспокойства остается высоким, поскольку нет уверенности в том, что подобная атака на нефтяную инфраструктуру не произойдет вновь, отмечает Кочетков.

По словам аналитика компании "БКС Премьер" Сергея Дейнеки, продажи в пятницу наблюдались в акциях металлургических компаний, что может быть связано с опасениями относительно бесплодности очередных торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином.

Вместе с тем низкая база ожиданий является хорошим поводом для возможного локального роста, если сторонам все-таки удастся добиться каких-то реальных подвижек. По последним данным агентства CNBC и издания Politico, которые ссылаются на источники, знакомые с ситуацией, США могут временно освободить от введенных пошлин более 400 видов китайских товаров.

Помимо новостей, связанных с торговой сферой, инвесторы будут внимательно следить за последствиями атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Эр-Рияд начал военную операцию против йеменских хуситов, взявших на себя ответственность за атаку, при этом попутно представив обломки ракет якобы иранского производства. На этом фоне параллельно растет напряженность по линии Тегеран-Вашингтон, где другой острой проблемой остается ядерная программа исламской республики.

На следующей неделе индекс МосБиржи может держаться в диапазоне 2775-2820 пунктов, считает аналитик.

По оценкам аналитиков Альфа-банка, в конце недели рынок акций РФ попал под давление продаж, поскольку инвесторам не вполне ясны перспективы монетарной политики ФРС. В то же время на внешних рынках акции растут - инвесторы раскупают сильно подешевевшие после более осторожных прогнозов ФРС бумаги европейских банков. Азиатские рынки в пятницу продолжили рост, не обращая внимания на еще одно понижение ставки китайским регулятором, которое представляется недостаточным в свете замедления темпов экономического роста. В случае продолжения роста нефти российский рынок акций в пятницу может отыграть часть потерь, полагают эксперты.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции "Объединенной вагонной компании" (-3,2%), ПАО "САФМАР финансовые инвестиции" (-3%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (-3%), "Нижнекамскнефтехима" (-2,9%), GDR Rus Agro (-2,5%).

Просели также акции ПАО "Группа ЛСР" (-2,2%), несмотря на их включение с 20 сентября в базу расчета индексов МосБиржи и РТС.

Подорожали бумаги ПАО "Арсагера" (+8,9%), ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (+6,1%), "Росгосстраха" (+4,7%), "М.Видео" (+4,6%), "ТГК-2" (+3,8%), ПАО "Группа компаний "Роллман" (Щ+3,7%), ПАО "НПО "Наука" (+3,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи составил 50,616 млрд рублей (из них 22,431 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции "Татнефти"), HYDR, IRAO, LKOH, LSRG, MAGN, MOEX, MTLR, MTSS, MVID, NAUK, NKNC, NVTK, RGSS, RLMN, RSTI, RTKM, RTSB, RUAL, SBER, SFIN, SNGS, TATN, TGKB, UWGN, VRSB, YNDX