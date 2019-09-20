Х5 открыла первый магазин "Пятерочка" в новой концепции

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - X5 Retail Group завершила разработку новой концепции для своей сети магазинов "у дома" и открыла первую полностью обновленную "Пятерочку".

Обновленная "Пятерочка" торговой площадью 360 кв. м открылась в Москве. Ассортимент магазина насчитывает около 5 тыс. позиций, при этом сохранился акцент на низкие цены, обещает ритейлер.

Изменения в ассортименте отражают фокус на свежей продукции: категория fresh увеличилась почти в два раза и заняла около половины торгового зала - 150 кв. м, выкладка овощей и фруктов и части продуктов с короткими сроками годности организована на "фреш-арене". Кроме того, был расширен ассортимент готовой продукции (food-to-go и ready-to-eat) - в магазине представлено более 80 наименований, а также оборудована отдельная зона с кофе, где также можно зарядить гаджеты. В магазине также работает собственная пекарня. Также появилась "сезонная зона", где ассортимент обновляется раз в две недели в зависимости от времени года и ближайших праздников.

Новая "Пятерочка" оборудована электронными ценниками и пятью кассами самообслуживания.

До конца года Х5 планирует открыть еще шесть магазинов "у дома" в новой концепции в Москве и Московской области.

"Пятерочка" - главный формат X5, который приносит ритейлеру основные доходы. В 2018 году выручка "Пятерочки" составила 1,198 трлн рублей, общая выручка Х5 - 1,533 трлн рублей.