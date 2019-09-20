Рубль завершил торги небольшим ростом к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль умеренно укрепляется к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 63,9 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 10,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,31 руб./EUR1, подешевев на 33,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 20,99 копейки - до 66,78 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно укрепляется к доллару и евро на вечерних торгах на фоне дорожающей нефти и в ожидании торговых переговоров между США и Китаем. Более медленные темпы роста рубля в паре с долларом обусловлены повышением доллара к большинству мировых валют, в том числе к евро, на глобальном рынке. Участники рынков ожидают новостей относительно американо-китайских торговых переговоров.

В четверг в США стартовал подготовительный раунд американо-китайских переговоров по торговым вопросам. В ходе двухдневных консультаций стороны должны подготовить почву для дальнейших переговоров между представителями двух стран на высоком уровне, намеченных на начало октября. Ключевыми вопросами на переговорах станут закупки Китаем американской сельскохозяйственной продукции, снижение курса китайской национальной валюты по отношению к доллару США, а также соблюдение Пекином прав американских предприятий на интеллектуальную собственность и технологии.

При этом советник Белого Дома Майкл Пиллсбери сказал в интервью South China Morning Post, что США готовы усилить давление на Китай, если Вашингтон и Пекин не заключат торговое соглашение в скором времени. "Есть ли у президента возможности для эскалации торговой войны? Да, пошлины могут быть повышены. Сейчас они на низком уровне, но могут достичь 50% или 100%", - сказал Пиллсбери. Он также отметил, что президент Дональд Трамп не пытается нанести ущерб торговле США и Китая, а хочет "увеличить ее масштаб, чтобы устранить дефицит".

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" портфельный менеджер компании "Открытие брокер" Тимур Нигматуллин, рубль в пятницу укрепляется к основным мировым валютам, доллару и евро. "Рост доллара в основных парах на глобальном рынке стал причиной того, что в паре с "американцем" рубль растет слабее, чем в паре с евро. Нацвалюта в целом выглядит хорошо, это связано с высокими ценами на нефть. Покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила пока не столь велики, чтобы компенсировать рост цен на нефть на этой неделе. Объемы покупок определяются с некоторым временным лагом, поэтому в целом тенденция укрепления рубля может сохраниться в ближайшее время. В то же время полагаем, что в долгосрочной и среднесрочной перспективе потенциал роста рубля исчерпан", - отмечает Нигматуллин.

"Доллар США завершает неделю в непосредственной близости от рубежа 64 руб./$1, где инвесторы, судя по всему, нашли точку опоры, пока нет других идей. Краткосрочно пара "доллар-рубль" может колебаться в пределах 63,75-64,15 руб./$1, налоговый период на следующей неделе может немного поддержать "россиянина", но только если сюда подключится и сырьевой фактор. Пара "евро-рубль" останется пока балансировать в границах 70,1-70,65 руб./$1", - полагает старший аналитик информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова.

Нефть

Нефтяной рынок продолжает повышаться в пятницу и готовится завершить неделю максимальным подъемом с января на опасениях по поводу нехватки топлива на мировом рынке. Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 мск подорожали на 0,76% - до $64,89 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на ноябрь выросли на 1,03% - до $58,79 за баррель. С начала недели Brent подорожала на 7,7%, WTI - на 6,6%.

Главной новостью этой недели стали атаки дронов и крылатых ракет на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии. В результате добыча нефти в стране сократилась наполовину, и пока непонятно, как быстро ее удастся восстановить. Руководство государственной нефтедобывающей компании Saudi Aramco уже пообещало в полной мере исполнить все свои обязательства по экспортным поставкам, в том числе задействовав стратегические резервы.

США и Саудовская Аравия ранее сообщили, что у них есть доказательства причастности Ирана к атакам, однако не стали напрямую утверждать, что беспилотники и ракеты запускались именно с территории Ирана. В свою очередь МИД Ирана предупредил, что любые удары по стране приведут к "тотальной войне".

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 мск до 11:30 мск) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 37,12 копейки, до 63,8487 руб./$1, и уменьшил курс евро на 33,98 копейки, до 70,5975 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" уменьшился в пятницу на 29,9 копейки по отношению к четвергу и составил 63,8162 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 мск опустился на 16,95 копейки и составил 63,872 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 435,574 млн, из которых $602,902 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 832,672 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 42,29 копейки по отношению к четвергу, до 70,4819 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 мск опустился на 34,76 копейки и составил 70,4727 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR629,768 млн, из которых EUR239,071 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR390,697 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 7,03% и 7,08% годовых соответственно. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем и остались на уровнях 7,12%, 7,23% и 7,29% годовых соответственно.