ВТБ сообщил о проблемах в работе мобильного банка

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - ВТБ сообщил о проблемах в работе мобильного банка, клиенты не могут воспользоваться сервисом ни через приложение, ни на сайте.

"В настоящий момент наблюдаются проблемы в работе мобильного банка ВТБ. Мы приносим извинения всем нашим клиентам за доставленные неудобства. Сейчас ведутся работы по восстановлению работы системы. Мы рассчитываем, что они будут окончены в ближайшее время", - сообщили "Интерфаксу" в ВТБ.

Сайт "ВТБ-онлайн" временно недоступен. "В настоящее время мы работаем над улучшениями в интернет-банке", - отмечается в сообщении на сайте. В мобильном приложении указано, что система находится на профилактике.

Ранее ряд клиентов ВТБ пожаловались на сложности со входом в мобильное приложение. Согласно данным сайта DownDetector (публикует информацию о сбоях), проблемы у клиентов ВТБ начали наблюдаться в воскресенье с утра.

Это второй сбой в работе онлайн-сервиса ВТБ на этой неделе. В пятницу, 20 сентября, в течение нескольких часов не работало мобильное приложение.