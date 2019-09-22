ВТБ восстановил работу систем после сбоя

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - ВТБ восстановил работу мобильного банка и других систем после сбоя.

"Работа мобильного банка и других систем полностью восстановлена", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ВТБ.

Ранее в воскресенье днем банк сообщил о проблемах в работе мобильного банка. Пользователи не могли воспользоваться сервисом ни через приложение, ни на сайте. Некоторые клиенты жаловались на проблемы с проведением операций по картам, не могли перевести средства с карт сторонних банков на карты ВТБ.

Согласно данным сайта DownDetector (публикует информацию о сбоях), проблемы у клиентов ВТБ начали наблюдаться в воскресенье с утра.

Это второй сбой в работе онлайн-сервиса ВТБ на этой неделе. В пятницу, 20 сентября, в течение нескольких часов не работало мобильное приложение.