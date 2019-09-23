Совладелец "Московского речного пароходства" задумался о продаже доли

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Совладелец "Московского речного пароходства" (МРП) Александр Плющенко планирует продать свою долю на фоне убыточной программы по строительству танкеров, пишет в понедельник "Коммерсантъ".

По его словам, речь идет о 33% голосующих акций, еще 66% принадлежат совладельцу AEON Роману Троценко, отмечает издание.

"Мы начинали программу, рассчитывая, что старый флот будет порезан, но этого не произошло. Проект остановили на седьмом танкере и выставили на продажу. Сейчас у нас около четырех-пяти активных покупателей, в том числе компания из Нигерии", - сообщил Плющенко газете. По его мнению, продажа танкеров должна закрыть основную часть убытка пароходства. Также в планах избавиться от непрофильных активов - офисного здания на Ленинградском шоссе, барж, земснарядов, портов Серпухов и Кимры.

По словам Плющенко, Троценко не готов выкупить предлагаемую ему долю, переговоры о ее продаже ведутся на рынке. Стоимость доли бизнесмен оценивает в $15-30 млн. Параллельно рассматривается возможность разделения активов. "Сейчас подсчитываем активы, привлекаем аудиторов из "большой четверки". Планируем в ближайшее время завершить раздел, но так, чтобы это не отразилось на текущей работе", - уточнил Плющенко. Основные спорные вопросы: стоимость строящегося круизного лайнера "Петр Великий" и убытки от танкерного проекта.

Троценко переадресовал вопросы издания управляющему директору проекта МРП в AEON Дмитрию Свистухину. Тот сообщил, что история берет начало в 2016 году, когда Плющенко проводил сделки с заинтересованностью в отношении Айви-банка (лицензия отозвана в мае 2017 года), руководителем которого являлся. Обязательства по 27 сделкам на 600 млн руб. не были обеспечены, деньги пароходству не возвращены, в связи с чем МРП вынуждено продавать активы, пояснил изданию Свистухин. Плющенко, по его словам, обещал выступить поручителем, но в итоге передумал и решил "скинуть акции". При этом Плющенко сам голосовал за танкерный проект, сообщил Свистухин.

Свистухин также утверждает, что Плющенко действовал вместе с Александром Кутуковым, в отношении которого возбуждено уголовное дело. Если задолженность не будет погашена, то МРП обратится в суд. Плющенко утверждает, что он не имеет отношения к уголовному делу в отношении Кутукова, а все кредиты МРП перед Айви-банком "готов забрать с собой" при разделе пароходства, о чем неоднократно говорил Троценко и его представителям.

Собеседники газеты отмечают, что сейчас танкерный рынок "пошел вверх", поэтому в перспективе суда могут приносить прибыль. Источники газеты в отрасли говорят, что порты Кимры и Серпухов, которые не в первый раз предлагаются к покупке, реализовать будет очень сложно: это низкомаржинальный, убыточный бизнес. Баржи сейчас тоже никому не нужны, если только мелким игрокам, отмечает один из собеседников "Коммерсанта". А вот Международный московский яхтенный порт - понятный бизнес, который, по словам еще одного источника издания, "приносит деньги и ликвиден".

По словам источников газеты, интерес может представлять пассажирский флот МРП. По данным "Коммерсанта", интерес к нему есть у "Водохода". Сам по себе "Мостурфлот" прибыльный, он не хуже других игроков, просто все деньги тратятся на кредиты и лизинг, говорит один из собеседников газеты, но на рынке речных круизных судов может "надуться пузырь", так как помимо МРП еще две компании могут выставить флот на продажу.

"Московское речное пароходство", ведущее свою историю с 1857 года, перевозит грузы и пассажиров на внутренних водных путях европейской части РФ. На его балансе свыше 150 единиц грузового и более 20 единиц пассажирского флота, а также перегрузочная и добывающая техника. В состав МРП входит "Мостурфлот", "МРП-Танкер", порт Серпухов, порт Кимры, Московско-Окское речное пароходство и Международный московский яхтенный порт.