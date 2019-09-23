Рубль укрепился к доллару и евро на фоне растущих цен на нефть

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Доллар и евро снижаются на Московской бирже в понедельник утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти.

Первые сделки по доллару прошли в диапазоне 63,9-63,99 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 63,97 руб. (-4 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 70,46 руб. (-10 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 6,7 копейки к уровню закрытия пятницы, до 66,88 рубля.

Доллар при этом оказался на 12,13 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 14,25 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов на фоне дорожающей нефти, реагирующей на усиление напряженности в отношениях США и Ирана после атак на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии. На рынке также сохраняются сомнения относительно того, насколько быстро Эр-Рияд сможет восстановить нефтедобычу.

Инвесторы также ждут новостей относительно подготовки торгового соглашения между США и Китаем. Очередные подготовительные консультации перед началом торговых переговоров между ними на высоком уровне, прошедшие в Вашингтоне 19-20 сентября, в Пекине назвали конструктивными.

Как сообщалось, в начале сентября Китай и Соединенные Штаты договорились о возобновлении переговоров по существующим между ними торговым проблемам в начале октября в Вашингтоне.

Цены на нефть эталонных марок возобновили рост в ходе торгов в понедельник на фоне вновь усилившейся напряженности между США и Ираном.

Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени подорожали на 0,92% - до $64,87 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени поднимаются на 1,03% - до $58,69 за баррель.