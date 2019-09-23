Рынок акций РФ опустился к уровню двухнедельной давности по индексу МосБиржи

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ днем в понедельник продолжает сползать вниз вслед за фондовыми площадками Европы на фоне забуксовавших торговых переговоров США и КНР, также давление на рынок оказывает слабая нефть Brent; индекс МосБиржи откатился к уровням почти двухнедельной давности.

К 13:30 по Москве индекс МосБиржи составил 2775,02 пункта (-0,8%), индекс РТС - 1367,12 пункта (-0,7%); цены основных "фишек" на МосБирже снизились в пределах 2,2%.

Доллар стоит 63,95 рубля (-0,06 рубля).

Подешевели акции "Интер РАО" (-2,2%), "Мечела" (-1,4%), "Сургутнефтегаза" (-1,3%), "ЛУКОЙЛа" (-1,3%), "Татнефти" (-1,2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-1,2%), "Россетей" (-1,1% и -1,9% "префы"), "НОВАТЭКа" (-1,1%), ПАО "Полюс" (-1,1%), "АЛРОСА" (-1%), Сбербанка (-0,9%), "РусАла" (-0,9%), Мосбиржи (-0,9%).

Подросли "префы" "Татнефти" (+0,4%), акции "Норникеля" (+0,2%), "РусГидро" (+0,2%), "Башнефти" (+0,1%).

Во "втором эшелоне" на МосБирже лидерами снижения выступили акции ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (-5,7%), "префы" ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (-4,2%), акции "Группы компаний ПИК" (-3%), "Русснефти" (-2,6%).

Подорожали бумаги ПАО "Павловский автобус" (+19,7%), "Аптечной сети 36,6" (+5,5%), ПАО "Тантал" (+5,4%), GDR Ros Agro (+1,6%), акции "Юнипро" (+1,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 по Москве составил 15,173 млрд рублей (из них 3,086 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

Индексы зарубежных бирж

В понедельник в Азии преобладала негативная динамика индексов (биржи Японии закрыты в связи с праздником - Осеннее равноденствие; китайский Shanghai Composite снизился на 1%), проседает Европа (FTSE, CAC 40, DAX теряют 0,6-1,2%), растеряли весь утренний рост американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 сократил прирост до 0,02% с 0,5%).

В центре внимания участников рынка остаются торговые переговоры между США и Китаем. В конце прошлой недели стартовал подготовительный раунд американо-китайских переговоров, в ходе двухдневных консультаций стороны должны были подготовить почву для дальнейших переговоров между представителями двух стран на высоком уровне, намеченных на начало октября. В ходе визита китайские представители планировали посетить фермерские хозяйства в штате Монтана, однако этот визит был отменен, что рынки сочли негативным сигналом.

Цены на нефть и ситуация с Ираном

Нефть днем в понедельник возобновила снижение после роста из-за усиления напряженности в отношениях США и Ирана после атак на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии; цена Brent находится на $0,9 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 20 сентября.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 13:30 по Москве составила $64,07 за баррель (-0,3% и -0,2% в пятницу, 20 сентября), ноябрьская цена WTI - $57,81 за баррель (-0,5% и -0,2% в пятницу).

Глава МИД Ирана Джавад Зариф на прошлой неделе предупредил о неминуемой полномасштабной войне в случае удара американских или саудовских военных по Ирану. Глава иранского внешнеполитического ведомства назвал выдумкой заявления властей Саудовской Аравии о причастности Ирана к ударам по саудовским объектам нефтяной инфраструктуры.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников. В частности, был атакован комплекс подготовки нефти, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

США проводят в отношении Ирана политику максимального давления, постоянно вводя санкции против организаций и физлиц в стране. В пятницу Вашингтон объявил о введении санкций в отношении Центробанка Ирана, Национального фонда развития этой страны (НФРИ) и компании Etemad Tejarate Pars Co в рамках противодействия терроризму.

Мнения аналитиков

По словам эксперта компании "БКС брокер" Альберта Короева, судя по последним сообщениям, инфраструктура добычи Саудовской Аравии может восстанавливаться дольше, чем оценивалось ранее.

Трамп заявил, что готов только к широкому соглашению с Китаем, однако делегация КНР не посетила запланированные ранее объекты в США и досрочно завершила визит. В прошедшие выходные в Гонконге возобновились погромы и беспорядки, китайский рынок акций в понедельник просел. В понедельник Верховный суд Великобритании может вынести решение о законности приостановки работы парламента, выступят члены ФРС и глава ЕЦБ, отмечает эксперт.

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, на рынке акций уже нет перекупленности, как и свежих денег для продолжения роста. Именно отсутствие притока нового капитала является основной причиной слабости рынка акций. Из отдельных бумаг эксперт выделил акции "Норникеля", которые растут вслед за ценами на никель, палладий и платину.

Для роста бумаг "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти" нефть должна продолжить подъем, у Brent есть все шансы сходить в район $67 за баррель, поскольку риск уменьшения поставок саудовской нефти и нарастание напряженности вокруг Ирана еще не в полной мере отражены в текущих котировках.

По оценке аналитика Альфа-банка Джона Волша, снижение рынка акций происходит на фоне возобновления опасений по поводу американо-китайских торговых переговоров и напряженности на Ближнем Востоке, так как Иран усилил риторику против решения США направить войска в Саудовскую Аравию. Негатива добавляют и опасения по поводу волнений в Гонконге и Египте.

В целом эксперты Альфа-банка не ожидают существенного прогресса в переговорном процессе США-КНР до середины октября, когда будут повышены пошлины с 25% до 30% на импортируемые из Китая товары на сумму $250 млрд. Из-за сложности в выработке согласованной позиции между США и Китаем индексы акций могут продолжить снижение во второй половине недели в преддверии начала длительных выходных в Китае. Также давление на индексы может оказать выход слабой макроэкономической статистики как в США, так и в КНР.

Подобного мнения придерживаются эксперты Sberbank CIB, отмечающие, что инвесторов встревожили новые агрессивные нотки в торговом диалоге США и Китая. Китайская делегация отказалась от планировавшегося посещения сельхозпредприятий в Соединенных Штатах, а Дональд Трамп сделал целую серию резких заявлений, в том числе о том, что ему нужна "сделка целиком" (ранее в прессе появлялись предположения, что Вашингтон и Пекин могли бы для начала заключить промежуточное соглашение).

Официальные представители Саудовской Аравии подтвердили, что рассчитывают к концу месяца восстановить нефтедобычу в прежних объемах (после того, как суточный показатель упал на 5,7 млн баррелей из-за ударов по нефтяным объектам). Заявления о размещении в Саудовской Аравии и ОАЭ дополнительных контингентов вооруженных сил США и ожидаемо негативная реакция Тегерана должны увеличить геополитическую премию в котировках нефти.

В свою очередь, аналитики банка "Санкт-Петербург" пролагают, что рынок нефти остается под давлением выросшей напряженности на Ближнем Востоке. Саудовская Аравия и ее союзники продолжают обвинять Иран в причастности к атакам на объекты нефтяной инфраструктуры. Генассамблея ООН, которая пройдет 23-27 сентября, может способствовать деэскалации конфликта, но пока новостной фон остается негативным. Так, Трамп заявил, что пока не намерен встречаться с иранским руководством. По словам госсекретаря Майка Помпео, администрация ищет дипломатические пути решения вопроса, но президент готов принять и другие меры. МИД Саудовской Аравии уже озвучил, что Эр-Рияд будет расценивать эти атаки как акт войны, если они были совершены с территории Ирана, а министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф не смог исключить развития военного конфликта Ближнем Востоке.