Акционеры "Мегафона" исключили независимых представителей из совета директоров

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Мегафон" на внеочередном собрании утвердили семь директоров в новый состав совета, говорится в материалах оператора.

Прежний совет директоров состоял из девяти представителей, по решению акционеров его покинули два независимых директора: сооснователь и председатель совета директоров 3 step IT Group Oy Яркко Армас Вейалайнен и Харри Ээрик Копонен.

Остальные члены совета директоров были переизбраны: это советник исполнительного директора в USM Management Игорь Иванов, руководитель дирекции по корпоративному управлению USM Management Антон Рыбалкин, экс-операционный директор "Мегафона" Анна Серебряникова (в конце 2018 года она перешла в USM), руководитель дирекции по развитию и управлению телекоммуникационными активами ООО "ЮэСэМ Менеджмент" Максим Анипкин, замгендиректора по экономике и финансам ООО Евгений Быстрых, директор по управлению телекоммуникационными инфраструктурными проектами ООО Александр Есиков, управляющий директор и управляющий директор по стратегии и организационному развитию "Мегафона" Наталья Чумаченко.

В июне "Мегафон" сообщил о завершении процедуры выкупа акций у оставшихся миноритариев (им принадлежало 0,8% акций компании) через его дочернюю структуру "Мегафон Финанс".

Сейчас "Мегафон" на 70,32% принадлежит USM Group, еще 29,68% - у "Мегафон Финанс".