Курс рубля начал торги вторника ростом к доллару и евро

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Утром во вторник на "Московской бирже" рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне подготовки компаний-экспортеров к пику налоговых выплат сентября.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,71-63,78 рубдя за доллар, по итогам первой минуты торгов рубль подешевел на 11,75 копейки к уровню закрытия понедельника, курс составил 63,72 рубля за доллар. Евро подешевел на 13,5 копейки до 70,04 рубля. Чуть ранее евро опускался ниже 70 рублей за евро впервые с 25 июля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 12,54 копейки к уровню закрытия понедельника, до 66,56 рубля.

Доллар при этом оказался на 22,78 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 24,09 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов в условиях спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров перед пиком налоговых выплат сентября (в среду, 25 сентября, в бюджет будут перечислены НДС, НДПИ и акцизы суммарным объемом более 1,1 трлн рублей).

Участники рынка ждут новостей о прогрессе в урегулировании торгового конфликта между США и Китаем. В Пекине ранее назвали "конструктивными" очередные подготовительные консультации перед началом торговых переговоров между Китаем и США на высоком уровне, которые прошли в Вашингтоне 19-20 сентября. Пресс-служба Министерства торговли КНР сообщила, что стороны обсудили торгово-экономические проблемы и вопросы, связанные с проведением в октябре переговоров на высоком уровне, а также условились поддерживать контакты по "соответствующим проблемам".

В начале сентября Китай и Соединенные Штаты договорились о возобновлении переговоров по существующим между ними торговым проблемам в начале октября в Вашингтоне.

Важным событием для участников валютного рынка в понедельник стала публикация данных компании IHS Markit об активности в промышленном секторе Германии, которая в сентябре упала до минимума с середины 2009 года. Индекс менеджеров закупок в текущем месяце опустился до 41,4 пункта по сравнению с 43,5 пункта в августе. Средний прогноз респондентов Trading Economics предполагал подъем индикатора до 44 пунктов. Трейдеры также оценивали выступление главы Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймса Балларда.

Баллард сказал, что на данный момент не знает, выступят ли его коллеги за то, чтобы продолжать снижать ставку, или нет, однако решения, принятые Федеральной резервной системой (ФРС) на сентябрьском заседании, уже стали дополнительным стимулом для экономики.

ФРС понизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 0,25 процентного пункта, до диапазона от 1,75% до 2% годовых. При этом Баллард выступал за более существенное снижение - на 0,5 процентного пункта.

Рынки в целом ожидают, что ФРС вновь снизит ставку, однако американский ЦБ не дает явных сигналов относительно планируемых в дальнейшем мер.

Нефть начала дешеветь на новостях о том, что Саудовская Аравия продолжает восстанавливать добычу после атак беспилотников на свои нефтяные объекты. К 10:01 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,73% и торговались у $64,3 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели в Нью-Йорке на 0,6%, до $58,29 за баррель.

Саудовская Аравия сумела возобновить работу на основной части нефтяных мощностей, пострадавших в результате нападения дронов. По словам аналитиков AxiTrader, нефтяной рынок, скорее всего, продолжить следить за ситуацией в королевстве и геополитическими рисками на Ближнем Востоке в целом. Опубликованные в понедельник слабые данные о состоянии промышленности и сферы услуг Европы (индексы PMI) также могут вызвать беспокойство инвесторов относительно объемов спроса на нефть, что может еще больше снизить цены на нефть.

В среду министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти в стране. Согласно среднему прогнозу опрошенных S&P Global Platts экспертов, на прошлой неделе они сократились на 190 тысяч баррелей. Если ожидания оправдаются, сокращение запасов произойдет по итогам пятой недели из последних шести.