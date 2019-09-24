Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,2%

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник умеренным ростом цен blue chips вслед за мировыми фондовыми площадками на ожиданиях прогресса в торговых переговорах США и Китая, сдерживающим фактором остается слабая нефть; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,1-0,2%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2789,03 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1376,34 пункта (+0,2%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" подросли в пределах 0,7%. Доллар просел до 63,7 рубля (-0,13 рубля).

Подросли акции "АЛРОСА" (+0,7%), ПАО "Полюс" (+0,5%), ВТБ (+0,5%), "Ростелекома" (+0,5%), "Северстали" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,5%), "Роснефти" (+0,4%), "Мечела" (+0,4%), "РусГидро" (+0,3%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,3%).

Подешевели акции "РусАла" (-0,8%), "Яндекса" (-0,6%), "Мосбиржи" (-0,2%), "ФСК ЕЭС" (-0,1%).

Индексы в США накануне не претерпели существенных изменений, инвесторы оценивали статистические данные об активности в промышленном секторе еврозоны, которые оказались существенно хуже прогнозов.

Опубликованные в понедельник данные компании IHS Markit указали на падение промышленного PMI в Германии в сентябре до минимума с середины 2009 года.

Индекс менеджеров закупок в текущем месяце упал до 41,4 пункта по сравнению с 43,5 пункта в августе. Средний прогноз респондентов Trading Economics предполагал подъем индикатора до 44 пунктов.

В Пекине назвали "конструктивными" очередные подготовительные консультации перед началом торговых переговоров между Китаем и США на высоком уровне, прошедшие в Вашингтоне 19-20 сентября.

Во вторник в Азии преобладает позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,8%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%) на надеждах, что предстоящие торговые переговоры между США и Китаем принесут позитивные новости.

Нефть утром во вторник вновь снижается на новостях о том, что Саудовская Аравия продолжает восстанавливать производство, которому был нанесен урон из-за атак беспилотников; цена Brent находится на уровне, отмечавшемся при закрытии рынка акций РФ 23 сентября.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $64,26 за баррель (-0,8% и +0,6% накануне), ноябрьская цена WTI - $58,25 за баррель (-0,7% и +1% в понедельник).

Саудовская Аравия сумела возобновить работу на основной части нефтяных мощностей компании Saudi Aramco, пострадавших в результате нападения дронов. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

В среду министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти в стране. Согласно среднему прогнозу опрошенных S&P Global Platts экспертов, на прошлой неделе они сократились на 190 тыс. баррелей. Если ожидания оправдаются, сокращение запасов произойдет по итогам пятой недели из последних шести.

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что консолидация по индексу РТС пока остается актуальным сценарием. Трейдеры на мировых рынках акций в целом (включая развивающиеся) не проявляют высокой активности, ожидая прогресса в торговых переговорах между США и КНР (встречи на высшем уровне, как сообщается, состоятся на следующей неделе). На валютном рынке в начале торгов во вторник вероятно продолжение консолидации доллара вблизи отметки 64 руб.

По словам аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского, вышедшие накануне данные по европейской экономике вновь оказались разочаровывающими, причем как в разрезе всего ЕС в целом, так и в отношении стран-лидеров региона. Так, индекс в производственном секторе Германии большую часть года находится ниже отметки 50 пунктов, однако в сентябре опустился до 41,4 пункта (минимум с 2009 года).

Вышедшие вечером данные по американской экономике несколько сгладили негатив - показатель в промышленности подрос с 50,3 до 51 пункта, в сфере услуг - с 50,7 до 50,9 пункта. В целом американская экономика по-прежнему в сравнении с европейской чувствует себя лучше, но и здесь заметны признаки замедления. Что касается влияния статистики на рынки, то ухудшение макроданных на данный момент может восприниматься как фактор в пользу продолжения монетарных стимулов со стороны ведущих ЦБ. В то же время заметного влияния на рисковые активы на данный момент, скорее, не оказывается.

Из других тем на рынках инвесторы продолжают следить за торговыми отношениями США и Китая. Глава Минфина США Стивен Мнучин сообщил, что торговые переговоры с вице-премьером Китая Лю Хе состоятся в Вашингтоне на неделе, начинающейся с 7 октября. Мнучин в позитивном ключе отозвался о возобновлении Китаем покупок сельскохозяйственной продукции, но отметил, что в дискуссии "самый важный вопрос - интеллектуальная собственность". Пока нет никаких оснований считать, что стороны близки к консенсусу в этом вопросе, однако временное перемирие сторон на фоне увеличения покупок сельскохозяйственной продукции Китаем в обмен на отсутствие новых импортных пошлин и послабления для Huawei возможно, считает аналитик.

Сильных внутренних драйверов для российского рынка акций на данный момент не наблюдается, в базовом сценарии можно ориентироваться на консолидацию индекса МосБиржи под отметкой 2800 пунктов, полагает Поддубский.