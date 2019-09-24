От Rambler потребовали 235 млн рублей за пиратское размещение фрагментов футбольных матчей

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Акционерное общество "Телеспорт групп" обратилось в суд с иском к Rambler Group о защите исключительных прав на размещение и распространение записей с матчей чемпионата Италии по футболу, на которое истец имеет исключительные права с 2018 по 2021 год.

"В производстве Мосгорсуда находится иск АО "Телеспорт Груп" к Rambler Group, где истец просит суд обязать ответчика прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное использование аудиовизуального произведения "Хайлайтс Программ Лицензиата", посвященного матчам футбольного дивизиона Италии - чемпионату Серии А сезонов 2018-2019, 2019-2020 и 2020-2021 годов", ранее размещенное на сайте Championat.com", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Там уточнили, что правообладатель требует не только прекратить распространение пиратских видеороликов, но и взыскать с Rambler Group компенсацию за 47 случаев нарушения авторского права в размере 235 млн рублей.

Мосгорсуд уже наложил предварительные обеспечительные меры, временно заблокировав на сайте объект исключительных прав АО "Телеспорт Груп".

В тоже время в производстве Мосгорсуда находится шесть исков ООО "Рамблер Интернет Холдинг" (входит в Rambler Group) из-за пиратских трансляций матчей английской футбольной премьер-лиги. Ответчиками по иску выступают 13 организаций, в том числе "Гугл ЛЛС", ООО "Мэйл.Ру Груп". Мосгорсуд по ходатайству истца временно ограничил доступ к контенту на более чем 20 сайтах.

Кроме того, Мосгорсуд уже удовлетворил два иска "Рамблер Интернет Холдинг" о блокировке пиратских видео матчей на сайтах https://www.footboom.com и http://apostrophe.ua.