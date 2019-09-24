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Объем обналичивания в банках РФ в I полугодии снизился в два раза

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Объем операций с признаками обналичивания в банковском секторе РФ сократился в первом полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года в 2,1 раза, до 48 млрд рублей, следует из материалов ЦБ.

При этом объем сомнительных транзитных операций повышенного риска снизился в 1,6 раза, говорится в сообщении регулятора.

Объем операций с признаками вывода средств за рубеж тоже уменьшился и составил за январь-июнь 31 млрд рублей.

ЦБ РФ

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