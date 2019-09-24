ЦБ рассмотрит возможность установки отрицательных ставок по валютным вкладам

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Крупные российские банки выступают с предложением предоставить кредитным организациям возможность устанавливать отрицательные процентные ставки по валютным вкладам.

"Мы изучаем такую возможность, но это действительно требует существенных изменений в законодательство. Мы изучаем масштаб этой проблемы, насколько она критична, насколько это требуется", - сообщила директор департамента Банка России Елизавета Данилова журналистам в кулуарах ежегодной конференции Fitch Ratings в Москве.

По ее словам, этот вопрос сейчас обсуждается, но решение еще не принято.

Сейчас банки в России не могут устанавливать отрицательные ставки по вкладам, как в Европе и в ряде других стран.

"Мы писали об этой проблеме в нашем обзоре рисков финансовых рынков. У рынка есть некоторые инициативы. Я и сказала, что решения такого не принято - двигаться по этому направлению, но такие предложения есть. Крупные банки выдвигают такие предложения, они столкнулись с такой проблемой, что у них растут привлеченные средства, и они вынуждены их размещать за границей в иностранных банках с ущербом для себя", - добавила Данилова.