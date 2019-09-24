Рубль слегка дешевеет к доллару и евро на фоне снижающихся цен на нефть

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Доллар и евро перешли к повышению на Московской бирже во вторник вечером, рубль развернулся вниз и слегка снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти.

Курс доллара США составил 63,85 руб. в 19:00, что на 1 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,23 руб., подорожав на 5,75 копейки (ранее евро опускался ниже 70 руб. впервые с 25 июля). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 3,14 копейки - до 66,72 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вниз и слегка слабеет к доллару и евро на вечерних торгах на фоне дешевеющей нефти, цены на которую уменьшаются за счет признаков восстановления добычи в Саудовской Аравии после атак беспилотников. При этом большую часть торговой сессии поддержку рублю оказывала подготовка компаний-экспортеров к завтрашнему пику налоговых выплат сентября. В среду, 25 сентября, в бюджет будут перечислены НДС, НДПИ и акцизы суммарным объемом более 1,1 трлн рублей.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 25 сентября на 23,93 копейки, до 63,706 руб., и уменьшил курс евро на 25,66 копейки, до 70,0193 руб.

Банк России во вторник, 24 сентября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 180 млрд рублей (при лимите 2 трлн 180 млрд рублей и общем спросе 2 трлн 438 млрд рублей) в среднем по ставке 6,96% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 17 сентября, банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 688,5 млрд рублей (при лимите 2,87 трлн рублей и общем спросе 2 трлн 688,5 млрд рублей) в среднем по ставке 6,97% годовых.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи уменьшился во вторник на 26,64 копейки по отношению к понедельнику и составил 63,6845 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 22,75 копейки и составил 63,7228 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 95,254 млн, из которых $492,878 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 602,376 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 21,84 копейки по отношению к понедельнику, до 70,0164 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 20,45 копейки и составил 70,0421 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR820,292 млн, из которых EUR309,167 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR511,125 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов слегка повысились во вторник. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая осталась на прежнем уровне - 7,02% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок прибавила 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,09% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца также повысились на 1 б.п. - до 7,13% и 7,24% годовых соответственно, ставка на срок 6 месяцев прибавила 2 б.п. - до 7,31% годовых.