Поиск

КС проверит законность штрафа за богослужения в частном доме

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Жительница Ростовской области Ольга Гламоздинова оспорила в Конституционном суде назначенный ей штраф за нецелевое использование ее собственного дома, который она предоставила религиозной организации для богослужений. КС рассмотрит жалобу 8 октября, пишут "Ведомости".

Гламодзинова - прихожанка Церкви христиан – адвентистов седьмого дня. Местной религиозной организации она выделила комнату в собственном доме, который стоит на участке земли, предназначенной для ведения личного подсобного хозяйства. Она также разрешила организации указывать свой адрес в качестве юридического и внести его в ЕГРЮЛ.

Областное управление Росреестра сочло это использование участка Гламоздиновой нецелевым и оштрафовало ее на 10 тысяч рублей. Багаевский районный суд подтвердил законность этого решения.

В жалобе в КС Гламоздинова написала, что такая трактовка законодательства нарушает ее конституционное право на свободу совести и вероисповедания, а также право свободно владеть и распоряжаться своим имуществом. Она также отметила, что Росреестр предъявлял такие же претензии к собственникам недвижимости в Подмосковье, Марий Эл и Свердловской области, которые также разрешали проводить у себя богослужения.

Адвокат заявительницы Сергей Чугунов отметил, что такие штрафы появились без предшествующих им законодательных изменений. Он предположил, что это сознательная стратегия, которую придумали для подавления деятельности религиозных меньшинств, особенно протестантов. Принятый в 2016 году "пакет Яровой" включал внесенный в Жилищный кодекс запрет переводить жилые помещения в нежилые ради религиозной деятельности, тогда как в советское время протестантам рекомендовали приобретать жилую недвижимость, поскольку нежилые помещения им никто предоставлять не собирался, напомнил он.

Источник "Ведомостей" в Генпрокуратуре считает, что КС придется учитывать интересы обеспечения безопасности общества, в том числе и с учетом существующего немалого количества деструктивных религиозных культов.

Одно из положений "пакета Яровой" предусматривает, что заниматься религиозной и миссионерской деятельностью могут только зарегистрированные организации и только в специально предназначенных для этого помещениях.

Ростовская область Конституционный суд Ольга Гламоздинова Росреестр Багаевский суд

Новости по теме

Новости

Сечин пожаловался в Минэнерго на загрязнение нефти в трубах "Транснефти"

Цены на нефть продолжили падать на заявлениях Трампа о Китае

Цены на нефть продолжили падать на заявлениях Трампа о Китае

"Известия" сообщили о планах "Ростелекома" создать аналог SWIFT

Новак объяснил суть предложения России по мировой "Газпрома" и "Нафтогаза"

Президентом "Башнефти" стал Хасан Татриев из "Юганскнефтегаза"

Греф заявил о сокращении инвестиций в нефтепереработку почти до нуля

Законопроект о "наливайках" прошел первое чтение

Производитель мороженого, которое покупал Путин, построит цех под экспорт

Производитель мороженого, которое покупал Путин, построит цех под экспорт
"Дизельный" скандал Volkswagen

Власти Германии обвинили руководителей Volkswagen в манипулировании рынком

Гендиректор "Дикси" Сергей Беляков решил покинуть пост

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');