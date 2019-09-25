КС проверит законность штрафа за богослужения в частном доме

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Жительница Ростовской области Ольга Гламоздинова оспорила в Конституционном суде назначенный ей штраф за нецелевое использование ее собственного дома, который она предоставила религиозной организации для богослужений. КС рассмотрит жалобу 8 октября, пишут "Ведомости".

Гламодзинова - прихожанка Церкви христиан – адвентистов седьмого дня. Местной религиозной организации она выделила комнату в собственном доме, который стоит на участке земли, предназначенной для ведения личного подсобного хозяйства. Она также разрешила организации указывать свой адрес в качестве юридического и внести его в ЕГРЮЛ.

Областное управление Росреестра сочло это использование участка Гламоздиновой нецелевым и оштрафовало ее на 10 тысяч рублей. Багаевский районный суд подтвердил законность этого решения.

В жалобе в КС Гламоздинова написала, что такая трактовка законодательства нарушает ее конституционное право на свободу совести и вероисповедания, а также право свободно владеть и распоряжаться своим имуществом. Она также отметила, что Росреестр предъявлял такие же претензии к собственникам недвижимости в Подмосковье, Марий Эл и Свердловской области, которые также разрешали проводить у себя богослужения.

Адвокат заявительницы Сергей Чугунов отметил, что такие штрафы появились без предшествующих им законодательных изменений. Он предположил, что это сознательная стратегия, которую придумали для подавления деятельности религиозных меньшинств, особенно протестантов. Принятый в 2016 году "пакет Яровой" включал внесенный в Жилищный кодекс запрет переводить жилые помещения в нежилые ради религиозной деятельности, тогда как в советское время протестантам рекомендовали приобретать жилую недвижимость, поскольку нежилые помещения им никто предоставлять не собирался, напомнил он.

Источник "Ведомостей" в Генпрокуратуре считает, что КС придется учитывать интересы обеспечения безопасности общества, в том числе и с учетом существующего немалого количества деструктивных религиозных культов.

Одно из положений "пакета Яровой" предусматривает, что заниматься религиозной и миссионерской деятельностью могут только зарегистрированные организации и только в специально предназначенных для этого помещениях.