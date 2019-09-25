Володин предложил поменять порядок финансирования регионов

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил пересмотреть порядок выделения средств регионам.

"Многие вопросы не решаются (в регионах - ИФ) не из-за того, что нет денег, а из-за того, что деньги приходят во втором полугодии", - заявил Володин в среду на заседании фракции партии "Единая Россия", которая обсуждает проект бюджета на 2019 год с участием первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова.

По словам спикера Госдумы, данная ситуация - "это не вина, а беда Минфина". Володин считает, что необходимо найти решение этой проблемы, сделать так, "чтобы средства стали поступать в регионы РФ сразу после принятия бюджета".

Он предложил обсудить вопрос о закреплении в нормативных актах выделения средств регионам в начале года. "Мы можем эти вопросы обсудить вместе с принятием бюджета и выйти на принятие норм, которые обяжут министерства готовить подзаконные акты с тем, чтобы к началу года средства по всем программам поступали в регионы, об этом и президент говорил, есть позиция председателя правительства, и сейчас в этом вопросе многое зависит от нас", - добавил Володин.

Он выразил готовность дать поручение главе бюджетного комитета Госдумы о подготовке необходимых нормативных актов. "Чтобы министерства уже начинали работу, это позволит изменить ситуацию кардинальным образом, и средства в регионы будут приходить точно уже в первом квартале года, а не так, как сейчас, в августе, что считается нормальным", - заявил Володин.