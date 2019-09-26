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"Грибная радуга" вложила 2,6 млрд руб. в расширение производства грибов

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - ООО "Грибная радуга" в четверг ввело в Курской области третью очередь тепличного комплекса по выращиванию шампиньонов, сообщил корреспондент "Интерфакса" с церемонии открытия.

Объем инвестиций в третью очередь составил 2,58 млрд рублей. С ее запуском компания увеличила производственные мощности в 2 раза - до 17 тыс. тонн грибов в год. В результате расширения комплекса "Грибная радуга" рассчитывает занять 20% российского рынка.

"Ввод нашего предприятия стал возможен благодаря программе Минсельхоза, по которой Альфа-банк предоставил нам льготное кредитование", - заявил в ходе церемонии совладелец компании Олег Логвинов. По его словам, возможность развития собственного грибного производства в РФ появилась после введения продовольственного эмбарго в 2014 году. До этого времени промышленное производство шампиньонов в России обеспечивало лишь незначительную часть общего объема их потребления (например, в 2013 году - 8%). Потребности рынка удовлетворялись в основном за счет поставок из-за рубежа, главным образом, из Польши.

"Грибная радуга" осуществляет поставки грибов в радиусе до 5 тыс. км от тепличного комплекса (в частности, в Санкт-Петербург, Иркутск). Ожидаемый объем выручки по итогам 2019 года - 2,2 млрд рублей (рост в 2,3 раза к 2018 году), объем производства - 14,4 тыс. тонн грибов (рост в 2,1 раза), платежи в бюджет - 162,4 млн рублей.

Грибная радуга

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