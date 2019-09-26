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Госструктуры обяжут согласовывать контракты с единым поставщиком с ФАС

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - В правительстве предложили обязывать госзаказчиков согласовывать с ФАС контракты с единственным поставщиком, которые заключают, если на конкурс заявляется единственный претендент и конкуренции не получается. Это предложение включили в пакет поправок в закон о контрактной системе (44-ФЗ).

Законопроект предусматривает наделение правительства правом определять пороговое значение цены контракта, при превышении которого заказчик должен будет в обязательном порядке согласовывать с ФАС контракт с единственным поставщиком, заключаемый по результатам несостоявшейся закупки.

Комментируя это предложение, премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что недобросовестные заказчики часто используют схемы с несостоявшимся конкурсом, чтобы отсечь конкурентов и сохранить своих поставщиков.

Также в этот законопроект включено положение, позволяющее заключать договор аренды земельного участка с единственным поставщиком (в настоящее время такая возможность действует в отношении зданий, строений, сооружений, нежилых помещений).

Еще одна норма этого законопроекта исключает из сферы применения этого закона заключение соглашений об установлении сервитутов (частичное право использования чужого земельного участка для личных или государственных целей), поскольку порядок заключения таких соглашений регулируется земельным законодательством и не может в полной мере соответствовать требованиям закона "О контрактной системе" (в части их планирования, способа определения поставщика, порядка исполнения контракта).

ФАС правительство Дмитрий Медведев

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