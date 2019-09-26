Поиск

Японские эмитенты выпустили рекордный объем облигаций в I финполугодии

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Японские эмитенты в первом финансовом полугодии, которое завершится 30 сентября, выпустили рекордный объем корпоративных облигаций.

Благодаря крайне низкой стоимости привлечения средств компании страны разместили бонды на 9,2 трлн иен ($85 млрд), что является максимальным объемом за шесть месяцев, сообщает агентство Bloomberg.

Тем не менее, во втором финполугодии объемы размещения могут сократиться примерно до 4 трлн иен - минимального показателя за четыре года, прогнозирует Daiwa Securities Co.

Это обусловлено тем, что фондовые управляющие уже практически достигли лимитов на покупку бондов в текущем фингоду. В результате эмитенты, которые в настоящее время планируют выйти на рынок, могут остаться без потенциальных покупателей, отмечают банковские эксперты.

"Инвесторы близки к исчерпанию лимитов в рамках годовых бюджетов, поскольку очень много бондов было выпущено в первом полугодии", - отмечает управляющий директор по долгам Daiwa Securities Такамицу Курокава.

Япония

Новости

Суд рассмотрит заявление о банкротстве крупнейшего производителя троллейбусов в России

СП "НОВАТЭКа" и Фонда "Энергия" получило рекордный приток нефти на юрских отложениях

Эксперт высоко оценил потенциал РФ в экспорте водки

Ericsson оценил расходы на урегулирование дела о коррупции в $1 млрд

Huawei установит российский "Альт Linux" на свои серверы

Huawei установит российский "Альт Linux" на свои серверы

Первые пять спутников из 600 для проекта "Сфера" обойдутся в 15 млрд рублей

Первые пять спутников из 600 для проекта "Сфера" обойдутся в 15 млрд рублей

X5 закроет или трансформирует более 50 гипермаркетов "Карусель" к 2022 году

Власти запланировали потратить на пенсионную систему 9 трлн рублей за три года

Власти запланировали потратить на пенсионную систему 9 трлн рублей за три года

Цены на нефть стабилизировались на новых заявлениях Трампа о Китае

Цены на нефть стабилизировались на новых заявлениях Трампа о Китае

Двое сыновей Алексея Мордашова стали миллиардерами

Двое сыновей Алексея Мордашова стали миллиардерами
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');