Японские эмитенты выпустили рекордный объем облигаций в I финполугодии

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Японские эмитенты в первом финансовом полугодии, которое завершится 30 сентября, выпустили рекордный объем корпоративных облигаций.

Благодаря крайне низкой стоимости привлечения средств компании страны разместили бонды на 9,2 трлн иен ($85 млрд), что является максимальным объемом за шесть месяцев, сообщает агентство Bloomberg.

Тем не менее, во втором финполугодии объемы размещения могут сократиться примерно до 4 трлн иен - минимального показателя за четыре года, прогнозирует Daiwa Securities Co.

Это обусловлено тем, что фондовые управляющие уже практически достигли лимитов на покупку бондов в текущем фингоду. В результате эмитенты, которые в настоящее время планируют выйти на рынок, могут остаться без потенциальных покупателей, отмечают банковские эксперты.

"Инвесторы близки к исчерпанию лимитов в рамках годовых бюджетов, поскольку очень много бондов было выпущено в первом полугодии", - отмечает управляющий директор по долгам Daiwa Securities Такамицу Курокава.