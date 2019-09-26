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Роскомнадзор нашел нарушения у Mercedes, Sony и Huawei по персональным данным

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор по итогам проверки баз данных россиян на локализацию в РФ предписал устранить компании Mercedes-Benz, Sony и Huawei отдельные нарушения правил обработки персональных данных, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Роскомнадзор завершил плановые проверки российских представительств иностранных компаний Mercedes-Benz, Sony и Huawei по соблюдению законодательства о персональных данных. В ходе проверок подтвердился факт того, что все три указанные компании локализовали базы с персональными данными российских граждан на территории России", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

Результаты проверок показали, что "российские представительства указанных иностранных компаний стремятся соблюдать требования российского законодательства о персональных данных".

Между тем, в отдельных случаях Роскомнадзор выявил нарушения условий обработки и уничтожения персональных данных, а также факты использования согласий граждан, не соответствующих установленным требованиям. "Компаниям выданы предписания об устранении этих нарушений", - отметили в ведомстве.

Закон о локализации персональных данных россиян на серверах внутри РФ был подписан 31 декабря 2014 года и вступил в силу 1 сентября 2015 года. Любая российская или зарубежная компания, ориентированная на работу с российскими пользователями, должна обеспечивать запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение персональных данных россиян с использованием баз данных, находящихся на территории РФ. Он предусматривает штрафные санкции за невыполнение этого требования, а также дает Роскомнадзору полномочия по блокировке доступа к сервисам-нарушителям в судебном порядке.

Мировой участок Таганского района Москвы 5 апреля оштрафовал компанию Twitter на 3 тыс. рублей, а 12 апреля - Facebook на такую же сумму. Представитель последней в суд так и не явился.

За нарушение данного закона в России уже заблокирована соцсеть LinkedIn. В 2016 году Таганский суд Москвы удовлетворил соответствующий иск Роскомнадзора. Вопрос о локализации сетью Facebook данных российских граждан на территории РФ обсуждается с компанией с 2015 года.

Роскомнадзор Mercedes-Benz Sony Huawei

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