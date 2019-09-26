ExxonMobil продает активы в Норвегии за $4,5 млрд

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Американская нефтегазовая компания ExxonMobil достигла соглашения о продаже активов в сфере геологоразведки и нефтедобычи в Норвегии местной Var Energy за $4,5 млрд, говорится в пресс-релизе Exxon.

В число активов входят доли Exxon в более чем 20 действующих месторождениях, причем оператором большинства из них является норвежская Equinor. Совокупная добыча на этих месторождениях составляет порядка 150 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Сделка, закрытие которой ожидается уже в четвертом квартале 2019 года, осуществляется в рамках плана Exxon по продаже непрофильных активов на сумму $15 млрд к 2021 году.

Акции Exxon дешевеют на 0,3% в ходе торгов в четверг. С начала года капитализация компании выросла на 4,3%, до $301,89 млрд.