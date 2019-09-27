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Банк Wells Fargo возглавил бывший руководитель Bank of New York Mellon

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Бывший президент и гендиректор банка Bank of New York Mellon Чарльз Шарф возглавил банк Wells Fargo, крупнейшего по объему выдаваемых ипотечных кредитов и второго по капитализации банка в США. С 21 октября он вступит в должность президента, гендиректора и члена директоров, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Прежний руководитель банка Тимоти Слоан ушел в отставку в марте 2019 года. С тех пор его обязанности исполнял главный юрисконсульт компании Аллен Паркер.

Слоан возглавил Wells Fargo в октябре 2016 года после отставки Джона Стампфа из-за последствий скандала вокруг массового открытия клиентам банка счетов без их ведома. В целом Слоан проработал в банке более 30 лет.

Шарф до работы в BNY Mellon возглавлял платежную систему Visa.

Акции Wells Fargo дорожают на 1,4% в ходе предварительных торгов в пятницу. С начала года капитализация банка выросла на 6,05%, до $215,33 млрд.

Wells Fargo Чарльз Шарф Тимоти Слоан Джон Стампф Bank of New York Mello

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