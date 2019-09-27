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"Аэроэкспресс" запустит двухэтажные поезда в "Шереметьево" в декабре

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В конце ноября или начале декабря 2019 года между аэропортом "Шереметьево" и Белорусским вокзалом пустят двухэтажные поезда, заявил замгендиректора "Аэроэкспресса" Михаил Ковальский.

В июне 2019 года замгендиректора РЖД Олег Тони говорил, что компания ищет техническое решение для такой возможности. Запуску двухэтажных мешал Тверской путепровод, памятник архитектуры, углублять пути под ним было некуда, ниже - метро, объяснял он. По его словам, в поисках решения участвовали также представители "Аэроэкспресса" и мэрии.

В конце октября 2017 года двухэтажные поезда Stadler начали курсировать по маршруту "Аэроэкспресса" между "Внуково" и Киевским вокзалом, в декабре их пустили между "Домодедово" и Павелецким вокзалом.

Аэроэкспресс Шереметьево Белорусский вокзал Михаил Ковальский РЖД

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