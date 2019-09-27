Акционеры "Норникеля" одобрили выплату 139,88 млрд рублей дивидендов за полугодие

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Акционеры "Норникеля" на внеочередном собрании одобрили выплату дивдиденды за I полугодие 209 года из расчета 883,93 рубля на обыкновенную акцию, сообщила пресс-служба компании. Это составляет $13,27 по курсу ЦБ на 20 августа, дату объявления рекомендаций совета директоров по дивидендам.

Всего "Норникель" выплатит акционерам 139,88 млрд рублей (около $2,1 млрд), это около 56% EBITDA за полугодие.

Дивиденды получат акционеры, включенные в реестр по данным на 7 октября.

За I полугодие 2018 года "Норникель" выплачивал акционерам $1,8 млрд (776,02 рубля/$11,37 на акцию). Финальные дивиденды за прошлый год составили $1,939 млрд (792,52 рубля/$12,25 на акцию).

За последние 3 года "Норникель" выплатил около $8,2 млрд дивидендов (без учета $2,1 млрд за I полугодие 2019 г).

"Интеррос" Владимира Потанина сейчас владеет около 34% акций "Норникеля". "РусАл"контролирует 27,8%. Доля Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова - 4,2%.