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Минсельхоз предложил уничтожать нелегальные сигареты

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Минсельхоз начал работать над законопроектом об уничтожении конфискованной табачной продукции. Это исключит возвращение конфиската на рынок и избавит государство от затрат на его хранение, говорится в уведомлении ведомства на портале проектов правовых актов. 27 сентября начинается публичное обсуждение инициативы.

Речь идет о поправках в ч.3 статьи 81 УПК. Уничтожать табак министерство предлагает по аналогии с тем, как уничтожают орудия совершения преступления, а также конфискованное игровое оборудование и товары легкой промышленности.

Чиновники отмечают рост доли на рынке нелегальных табачных изделий, которые правильно маркируются, но продаются дешевле минимальной суммы акциза и НДС, которые производители обязаны уплачивать в виде налогов с каждой произведенной пачки. По экспертным оценкам, на долю подобной продукции в первом квартале 2019 года пришлось 1,5% потребленных табачных изделий. В результате бюджеты всех уровней недополучают налоги, а ценовая доступность сигарет повышается, в первую очередь для несовершеннолетних, говорится в уведомлении.

Минсельхоз

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