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Рубль вечером усилил снижение к доллару и евро на дешевеющей нефти

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Доллар и евро ускорили рост на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне негативной динамики большинства валют emerging markets и дешевеющей нефти.

Курс доллара США составил 64,53 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 31,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,61 руб./EUR1, подорожав на 47,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 38,84 копейки - до 67,26 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил темпы снижения к доллару и евро на вечерних торгах на фоне дешевеющей нефти и негативной динамики большинства валют emerging markets. В то же время инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг торговых отношений США и Китая. Торговые переговоры двух стран должны возобновиться 10-11 октября в Вашингтоне, сообщил телеканал CNBC в четверг со ссылкой на три источника. По словам одного из собеседников телеканала, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ будет представлять делегацию из Китая.

Ранее Трамп заявил, что торговое соглашение с Китаем может быть заключено раньше, чем думают многие. Он отметил, что видит "хорошие шансы" на достижение соглашения с КНР, добавив, что Пекин уже начал наращивать закупку в Штатах таких продуктов, как говядина и свинина.

В свою очередь, как пишет в пятницу агентство Bloomberg, США, вероятно, не будут продлевать временные послабления для американских компаний на ведение бизнеса с китайской Huawei Technologies Co. Не исключается и введение дополнительных мер наказания в отношении тех союзников США, которые откажутся ввести запрет на использование оборудования Huawei в сетях 5G, помимо угрозы прекращения обмена разведданными.

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Минторг США в мае включил Huawei в "черный список" компаний, угрожающих нацбезопасности. Американским фирмам запрещено вести дела с компаниями из списка без специальных разрешений. Власти США обвиняют Huawei в том, что ее продукция используется в шпионских целях, в том числе в телекоммуникационных сетях, а Huawei отрицает эти обвинения, и дальнейшая судьба бизнеса компании в Штатах может зависеть от хода торговых переговоров США и Китая.

В прошлом месяце Минторг США продлил американским компаниям лицензии на ведение дел с Huawei Technologies Ltd. сроком на 90 дней. Первоначально срок действия лицензий, выданных уже после внесения китайской компании в "черный список", истекал в понедельник, 19 августа, но был продлен до 19 ноября.

Как прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке брокер ИФК "Солид" Евгений Маришин, основное давление на рубль в течение торгов пятницы оказывала нефть. "В этой связи ожидаем дальнейшего снижения нацвалюты. При этом, по нашим оценкам, на данный момент торговые переговоры между США и Китаем, а также риски импичмента президенту Трампу отошли на второй план и не оказывают значимого влияния на рубль. Вчера была опубликована расшифровка разговора между Трампом и Зеленским, ничего такого обнаружено не было", - отметил Маришин.

"К концу дня в пятницу рубль демонстрировал ослабление, хотя большинство его "коллег" на развивающихся рынках заканчивали неделю ростом. Наиболее заметно отечественная валюта теряла позиции в паре с евро из-за глобального укрепления единой европейской валюты на Forex. Ослабление рубля в паре с долларом выглядело гораздо скромнее, к тому же основную часть потерь рубль понес еще в самые первые минуты после открытия российских торгов. На внутреннем межбанковском рынке банки, по всей видимости, уже сегодня провели часть платежей по налогу на прибыль и в понедельник завершат сентябрьский налоговый период. Ставки МБК отреагировали на финальные платежи в бюджет лишь символическим ростом, в целом оставшись вблизи ключевой ставки ЦБ", - отметил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Нефть

Нефтяной рынок снижается в пятницу на фоне признаков некоторого ослабления напряженности на Ближнем Востоке. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по Москве снизилась на 0,97% - $61,14 за баррель. Фьючерс на WTI на ноябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 0,48% - до $56,14 за баррель.

Таким образом, нефтяные котировки растеряли весь рост, накопленный после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии ранее в этом месяце, пишет агентство Bloomberg. Как сообщило агентство ранее со ссылкой на неназванные источники, власти Саудовской Аравии в ответ на мирные инициативы йеменских повстанцев-хуситов дали добро на установление режима прекращения огня в некоторых районах Йемена.

При этом, по данным источников, в случае успеха этих начинаний Саудовская Аравия будет ориентироваться на распространение режима прекращения огня и на другие части Йемена. Перспектива прекращения огня в Йемене, вероятно, позволит ослабить политическую напряженность в регионе после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии 14 сентября, отмечает агентство.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Москве) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 12,68 копейки, до 64,4156 руб./$1, и уменьшил курс евро на 6,73 копейки, до 70,3161 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" увеличился в пятницу на 9,58 копейки по отношению к четвергу и составил 64,3603 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 по Москве поднялся на 12,18 копейки и составил 64,3951 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 169,866 млн, из которых $727,986 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 441,88 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 2 копейки по отношению к четвергу, до 70,3048 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 по Москве поднялся на 9,6 копейки и составил 70,3905 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR672,936 млн, из которых EUR221,858 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR451,078 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и межбанковских кредитов немного повысились в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 7,03% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 1 б.п. - до 7,08% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на уровне четверга - 7,13%, 7,21% и 7,28% годовых соответственно.

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