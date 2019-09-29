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Орешкин предложил увеличить финансирование экспорта услуг в 42 раза до 2024 года

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Глава Минэкономразвития Максим Орешкин обратился к первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову с предложением выделить на развитие экспорта услуг 244,9 млрд рублей до 2024 года. Об этом сообщает в воскресенье сайт газеты "Известия" со ссылкой на письмо министра.

Предложенная сумму в 42 раза превышает предусмотренную в настоящее время. По данным издания, средства планируется направить на продвижение продуктов интеллектуального труда россиян за рубежом, развитие туризма и съемки кино.

На экспортные цели планируется потратить 888,8 млрд рублей, но распределение этих денег несправедливо внутри нацпроекта по международной кооперации, отмечает Орешкин в письме. Указанные статьи расходов включили в документ только в июне 2019 года, поэтому под них не выделили финансирование. Если расходы не нарастить, есть риск не выполнить план президента по доведению экспорта услуг до $100 млрд к 2024 году, считает министр.

Согласно письму в Минфин, средства на покрытие дополнительных расходов предлагается получит за счет перераспределения финансирования других разделов нацпроекта по международной кооперации. Как отмечают "Известия", в пресс-службе ведомства сообщили об отсутствии конкретных предложений на этот счет в тексте письма. В Минфине оперативно не ответили на запрос газеты о возможном сокращении финансирования других частей нацпроекта.

Минэкономразвития РФ Минфин РФ Максим Орешкин Антон Силуанов

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