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Brent подешевела до $61,7 за баррель

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть медленно снижаются утром в понедельник. За минувшую неделю падение котировок было максимальным с июля.

К 7:59 по московскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели в Лондоне на $0,20 (на 0,32%) - до $61,71 за баррель. За торги пятницы цена контракта снизилась на $0,83 (на 1,32%), до $61,91 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к тому же времени дешевели на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,08 (на 0,14%) - до $55,83 за баррель. За предыдущую сессию WTI подешевела на $0,50 (на 0,89%), до $55,91 за баррель.

За минувшую неделю Brent подешевела на 3,7%, WTI - на 3,8%. С начала сентября рост составил 2,5% и 1,7% соответственно.

Власти Саудовской Аравии в ответ на мирные инициативы йеменских повстанцев-хуситов одобрили установление режима прекращения огня в некоторых районах Йемена, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники. При этом, по их данным, в случае успеха данных начинаний Саудовская Аравия будет ориентироваться на распространение режима прекращения огня и на другие части Йемена.

Эти новости указывают на вероятность ослабления политической напряженности на Ближнем Востоке, что снижает риски для нефтяного рынка из-за стороны возможных перебоев с поставками сырья из этого региона, отмечают эксперты.

Нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила о сокращении числа действующих в США нефтегазодобывающих установок за прошедшую неделю до минимального уровня с апреля 2017 года - 860. В том числе количество нефтяных буровых сократилось шестую неделю подряд - на 6, до 713.

Цена нефтяных контрактов на ближайший месяц на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) в понедельник практически не изменилась - 449 юаней за баррель. По итогам прошлой неделе она упала на 3,3%.

Brent WTI США Саудовская Аравия Йемен

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