Золотодобытчикам собрались выдавать генеральные лицензии на экспорт

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Золотодобывающие компании и аффинажные заводы могут получить право оформлять генеральные лицензии на экспорт слитков золота и серебра вместо разовых, сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на подготовленные Минпромторгом поправки.

Ведомство считает вынужденность получения разовых лицензий "одним из сдерживающих факторов при экспортных операциях". Министерство полагает, что возможность выдачи генеральных лицензий не повлечет за собой негативные последствия, так как при экспорте происхождение драгметаллов проверяется, а их стоимость оценивается с учетом мировых цен.

Разовые лицензии выдают только на конкретный контракт в области внешней торговли. Генеральные лицензии сейчас имеют право получать только банки с лицензией ЦБ РФ на операции с драгоценными металлами.