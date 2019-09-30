Структура "РусАла" отказалась от иска к "Юнипро"

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Девятый апелляционный суд Москвы принял заявленный в ходе заседания в понедельник отказ "РусАл Новокузнецкий алюминиевый завод" от исковых требований к ПАО "Юнипро", передал из зала суда корреспондент "Интерфакса".

"Мы понимаем, что в случае отказа повторное обращение невозможно. Мы считаем, что наш отказ соответствует закону и не нарушает права третьих лиц, в связи с чем просим принять наш отказ от двух требований, отменить решение первой инстанции по данному делу и производство по делу прекратить", - сказал в суде представитель "РусАла".

Ответчиками по иску также были "Системный оператор", "Совет рынка" и "Администратор торговой системы". Решение было поддержано всеми участниками процесса.

Позже "Юнипро" выпустила релиз, в котором сообщила, что договорилась с "РусАлом" об урегулировании судебных споров из-за аварии на третьем энергоблоке Березовской ГРЭС.

Стороны пришли к выводу о необходимости исполнения взятых на себя взаимных обязательств по ДПМ в отношении третьего энергоблока и о целесообразности его скорейшего восстановления для обеспечения ценовой и энергетической безопасности Сибири, говорится в сообщении "Юнипро".

В генерирующей компании отметили, что на переговорах "Юнипро" и "РусАл" достигли соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве, вследствие чего входящие в группу "РусАл" компании отказались от всех требований. Содержание договоренностей является внутренним делом обеих компаний и не раскрывается.

Структуры "РусАла" подали четыре иска к "Юнипро", "Системному оператору", "Совету рынка" и "Администратору торговой системы", в которых требовали расторжения ДПМ в отношении третьего энергоблока Березовской ГРЭС и компенсации убытков на общую сумму около 400 млн руб.

Рассмотрение первого иска завершилось в пользу ответчиков, два следующих выиграли структуры "РусАла". Рассмотрение четвертого иска еще не завершено.

В конце 2015 года "Юнипро" ввела в эксплуатацию третий энергоблок Березовской ГРЭС, который строился по ДПМ. Мощность энергоблока - 800 МВт. Но проработал он недолго - 1 февраля 2016 года на нем случился пожар, серьезно повредивший его оборудование. Тем не менее, еще в течение нескольких месяцев "Юнипро" продолжала получать от энергорынка плату за мощность энергоблока - всего около 900 млн руб.

В конце января 2018 года ФАС признала "Юнипро" и "Системного оператора" виновными в нарушении закона о конкуренции. Комиссия ФАС посчитала, что "Системный оператор" ненадлежащим образом следил за состоянием генерирующего оборудования ГРЭС после аварии и не провел его тестирование до истечения 180 дней после аварии, что привело к ущемлению интересов потребителей оптового рынка во второй ценовой зоне (Сибирь).

"Системный оператор" не согласился с этим решением, поскольку его действия полностью соответствовали регулированию, действовавшему в тот момент на оптовом рынке электрической энергии и мощности. "Юнипро" и "Системный оператор" оспаривали решение ведомства.

В декабре 2018 гога суд утвердил мировое соглашение между "Юнипро", "Системным оператором" и ФАС. По его условиям "Юнипро" признала, что в течение 2016 года воспользовалась доминирующим положением в зоне свободного перетока "Сибирь" второй ценовой зоны. ФАС в свою очередь отказалась от довода об утрате оборудования в результате аварии на ГРЭС. Стороны согласились, что "Юнипро" имела право получать плату за мощность до момента проведения внеочередной аттестации третьего энергоблока ГРЭС.

"Юнипро" ожидает возобновления работы энергоблока в I квартале 2020 года.