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PayPal первым из иностранных платежных сервисов получит доступ к рынку Китая

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Американская платежная система PayPal Holdings Inc первым из иностранных игроков получит доступ к рынку платежных услуг КНРблагодаря покупке местной компании Gopay Information Technology Co.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) разрешил PayPal приобрести 70%-ную долю в Gopay, имеющей лицензии на предоставление услуг онлайн-платежей и мобильных переводов в юанях, в том числе трансграничных, говорится в сообщении Gopay.

PayPal приобретет долю в Gopay через свое китайское подразделение.

Китайские власти, пообещавшие сделать свои рынки более открытыми для зарубежных инвесторов, уже предприняли ряд шагов в этом направлении. В марте 2018 года НБК открыл рынок платежных сервисов для иностранцев, объявив, что зарубежные компании смогут подавать заявки на получение лицензий на оказание платежных услуг, и отношение к ним при этом будет таким же, как к местным компаниям.

Тем не менее, иностранные платежные сервисы не спешат приходить в Китай, поскольку рынок платежных услуг в стране перенасыщен, пишет Bloomberg.

В настоящее время лидерами на китайском рынке платежных сервисов, где представлены почти 240 компаний, являются Alipay и WeChat Pay.

Объем этого рынка за период с 2013 по 2017 год вырос в 9 раз - до 169 трлн юаней ($24 трлн).

PayPal Китай

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