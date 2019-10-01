Сбербанк запустил переводы на карту Visa и Mastercard за границу

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк запустил сервис международных денежных переводов на карты платежных систем Visa и Mastercard в мобильном приложении, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Деньги можно отправить за границу, зная номер карты и имя получателя, срок доставки - от нескольких минут, в некоторые банки в редких случаях срок может составлять до 3 рабочих дней, указывает Сбербанк.

Как отмечается, деньги можно переводить на карты Visa и Mastercard любой страны, за исключением США, Тайваня, Кубы, Ирана, Северной Кореи, Сомали, Судана, Сирии, Японии", - говорится в сообщении.

При этом сумма одного перевода не должна превышать 150 тыс. рублей в месяц или эквивалент в валюте. Комиссия за перевод - 1%.