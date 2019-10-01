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Госкомпании обяжут дважды в год отчитываться о крупных инвестпроектах

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Правительство хочет обязать госкомпании спецперечня не реже раза в полгода отчитываться о ходе исполнения крупных инвестиционных проектов с общей суммой капвложений более 10 млрд рублей. Об этом "Интерфаксу" рассказал источник в финансово-экономическом блоке правительства.

По его словам, проект такой директивы представителям интересов государства в советах директоров этих компаний подготовило Минэкономразвития. Документ получил одобрение Минфина.

Эти директора дважды в год должны будут ставить перед советом вопрос, есть ли у компании планирующиеся или уже выполняющиеся крупные инвестпроекты. Если таковые есть, госпредставители должны будут голосовать за представление отчетов об их реализации Росимуществу и Министерству экономического развития. Предполагается, что ведомства будут получать такие отчеты в апреле и в октябре. Требование будет распространяться в том числе на инвестпроекты "дочек" госкомпаний.

Список "АО спецперечня", где позицию государства как акционера определяет правительство, утвержден распоряжением правительства 91-р, в нем порядка 50 компаний.

Минэкономразвития Минфин Росимущество

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